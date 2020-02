Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin \"Bugün buraya gelirken Afrin\'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin\'e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de 46. Muhtarlar Toplantısı\'nda konuştu.

(İSTİKLAL MARŞI) \"İSTENİLEN BESTE YOK\"

İstiklal Marşı\'nın kabulünün yıldönümüne değinen Erdoğan, \"Tavafımızı sürdürürken Şeytan taşlamayı da ihmal etmedik. Vesayet güçleri ile terör örgütleri ile darbe heveslileri ile dışarıdaki destekçileri ile tarihi bir mücadele verdik, veriyoruz. Özellikle son iki asırda birbirinin kopyası saldırı, ihanetler, alçaklıklarla mücadele etmiş bir milletiz. Önceki gün İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümüydü. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy\'u ve marşa hayat veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Millet Meclisi İstiklal harbimizi ebedileştirecek bir marş için arayışa girdiğinde bu görev ısrarla ve özel olarak Akif\'e verildi. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara iş düşüyor. İstenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. 34 yıllık terörle mücadelemizi hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, marşımız da yok. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı demeyim ama oraya tırmanamazlar, yetişemezler. Hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile mehter marşıyla yürüyor. Askerimizi de ayrıca mehter marşı ile yürütür gibi yeni marşlar ile yürütelim. Aynı şekilde 15 Temmuz gibi büyük bir destanı Akif\'in Çanakkale ve İstiklal mısralarında kıvamında anlatacak bir şiirimiz, marşımız da mevcut değil. Şiirlerini sadece lafla değil yüreğiyle de yazacak şairlerimize büyük görev düşüyor. Mehmet Akif Ersoy\'a bir kez daha Allah\'tan rahmet diliyorum\" diye konuştu.

\"3 BİN 444 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Bugün buraya gelirken Afrin\'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin\'e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur.

BİZ BATI GİBİ GİDİP SİVİLLERİ VURMUYORUZ

Tabii işimiz kolay değil. Biz Batı gibi gidip sivilleri vurmuyoruz. İsmini açıklamayacağım, Cezayir\'de 5 milyon insanı katledenler kalkıp da Türkiye\'ye hesap sormasın önce bunun hesabını versinler. Ruanda\'da Libya\'da on binleri, yüz binleri öldürdüler. Önce bunların hesabını versinler. Irak\'ta on binleri, yüz binleri öldürenler bunun hesabını versinler. Bunların hesabını vermeyenler kalkıp da Türkiye\'ye hesap sormaya yeltenmesinler. Türkiye sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, Afrin şu anda çoktan bitmişti. Her türlü hassasiyet gözetiliyor, dikkat ediliyor.

ÖNCE SİVİLLER ARABALARA BİNDİRİLEREK ÖZEL BİR KORİDORDAN AFRİN\'DEN ÇIKARILIYOR

Önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin\'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, katil ki benim mehmedim, yere atılan Kuran-ı Kerimi yerden kaldırırken el yapımı bombayla şehit ediliyor. Bunlar imansız, kafir. Bunların akıbeti belli. Mehmedim her türlü hassasiyeti gösteriyor. Biraz uzuyor, neticesi hayır olacak. Çıkarılanlar temizlenen yerlere yerleştiriliyor. Haber geldiği anda önce ben sonra siz beraber gideceğiz inşallah. Sanatçılar, sporcular \'beraber sınıra gidelim\' diyorlar. İnşallah. Şair ne diyor; yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyeceksin muhtarlar yürüyecek arkandan. Sağolun.\"

