Filtresiz 6 termik santral mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi. Kütahya, Sivas, Zonguldak, Manisa ve Maraş'taki termik santrallerin çalışmaları geçici faaliyet belgeleri olmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Kütahya'da iki termik termik santral mühürlendi

Kütahya’nın Tavşanlı ve Seyitömer ilçelerinde bulunan termik santraller, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim faaliyetleri durduruldu.

Kütahya’da bulunan 2 termik santralin bacalarına filtre takmadığı gerekçesiyle 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsamında geçici faaliyet belgesini yeniden alması gerektiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla Kütahya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulan termik santrallere geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi.

Sivas

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen termik santral, tanınan süre içinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle mühürlendi.



Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan termik santralde yapılan denetim sonucu filtre takmadığı tespit edilince, mühürlendi. Üretimin durduğu santraldeki işçilere izin verildi.

Zonguldak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.



Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali'ne giden bakanlık yetkilileri gerekli çevre yatırımlarını tamamlamadığı tespit edilen santralin kömür giriş kapılarını mühürledi. Kömür girişinin kesildiği santralin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdu.

Konuyla ilgili CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu basın açıklaması yaptı.

Bakıroğlu yaptığı açıklamada "Biz CHP olarak yıllar önce, bu termik santrallerin özelleştirilmesi sürecinde bu duruma karşı çıkmıştık. Bugün içerisinde bulunduğumuz durum, özelleştirmeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar yerinde ısrar ettiğinin göstergesidir. Soma'yı diğer kapanan termik santrallerden ayıran bir özellik var. Termik santralden çıkan sıcak suyla, Soma'da 12 bin hane ısınmaktadır. Ancak dün akşam itibariyle 12 bin hane, soğuğa mahkum olmuş durumda. Yarın okullar açılacak. Açılan okullar arasında 13'ü, bu ısınma yöntemiyle öğrencilerimizin sınıflarını sıcak tutuyor. Resmi daireler de aynı durumda" dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, saat 09.30 sıralarında Afşin'in Çoğulhan Mahallesi'ndeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne gitti. Kül tutucu filtreleri ve baca gazı artıma tesis olmadan çalışan santral, ekipler tarafından mühürlenerek enerji üretimine son verildi. Santralin, kazanlardaki kömürün bitene kadar çalışacağı belirtildi.



Kahramanmaraş Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.'nin çalışmaları 'Geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur" denildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan 15 termik santrale baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl erteleyen kanun teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti. Kamuyonun ve çevre örgütlerinin tepkisini çeken yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veto etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için 31 Aralık'a kadar süre tanımıştı.