-ERDOĞAN TAKSİCİLERLE BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Taksici esnafının derdi bizim derdimizdir. Şoför kardeşimin meselesi bizim meselemizdir. Her türlü sorununuz, sıkıntınız, emin olun, bizim sorunumuzdur, bizim sıkıntımızdır'' dedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte konuşan Erdoğan, İstanbul'daki taksi esnafıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 1985'ten bugüne, direksiyonu başında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 105 kişiyi rahmetle yad ettiğini kaydetti. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sizlerin, taksici esnafı olduğunuz kadar, insan sarrafı olduğunuzu da biliyor, görüyorum. Ben şundan eminim, kazandığınız para, alın terinizin karşılığıdır ve ananızın ak sütü kadar helaldir. Biz tepeden inmedik, biz birilerinin siyaset mühendisliğiyle bugünlere gelmedik. Biz, bürokrasiden, elitlerin arasından, sırça saraylardan değil, Kasımpaşa'dan buralara geldik. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Milletin içinden geliyor, kendimizi milletin, sizlerin hizmetkarı olarak kabul ediyoruz.'' Büyükşehir belediye başkanlığı sırasında, İstanbul'un trafiği ve ulaşımının en öncelikli meseleleri olduğunu, gerçekleştirdikleri yatırımlarla İstanbul'un trafiğine biraz olsun nefes aldırdıklarını anlatan Erdoğan, ama İstanbul'un büyüdüğünü ve göç aldığını kaydetti. Erdoğan, onun için toplu ulaşıma ağırlık verdiklerini vurgulayarak, ''Tünellerle köprülerle kavşaklarla yeni düzenlemelerle artan araç sayısına rağmen yolları hep açık tutmanın mücadelesi içinde olduk. İstanbul'u bir fuar ve kongre merkezine dönüştürdük'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, ekonomide iyileşme devam ettikçe her kesimin üzerindeki vergi yükünü azalttıklarını, süreç içinde şartlar, imkanlar elverdikçe, yakıtta ÖTV miktarını da kademe kademe düşüreceklerini, taksicilerin yakıt masrafını da en aza indireceklerini söyledi. -''TRAFİK KURALLARINA UYMANIZI RİCA EDİYORUM''- Erdoğan, taksici esnafından, trafik kurallarına uymalarını, ailelerini, eşlerini, çocuklarını mahzun bırakmamalarını rica etti. Taksicilerin iş güvenliğinin, can güvenliğinin, en önce kendi gayretleriyle temin edilebileceğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şehre gelen turistlerin ilk gördükleri, en çok muhatap oldukları İstanbullu sizlersiniz. Turist, taksici esnafından ne kadar memnun olursa İstanbul'dan, Türkiye'den de o kadar memnun olur. Bizim İstanbullu şoförlerimiz maşallah çok şık giyiniyor. İstisna da olsa tek tük sürpriz yapıyorum, bakıyorum artık taksilerin içi eskisi gibi ter falan kokmuyor, sprey kokuyor.'' Erdoğan, konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan, taksi duraklarının mimari yapılarını farklılaştırmasını isteyerek, ''Kasımpaşa'da deniz takside durak yoksa Kadir Bey eski Kasımpaşalıdır, hemen yapması lazım'' dedi. Türkiye'de, ülkenin, milletin, sokağın ve siyasetin nabzını en iyi berberler ve taksicilerin tuttuğunu ifade eden Erdoğan, ''Dedim ya sizler, insan sarraflarısınız. Şimdi sizlere soruyorum, istikrar sürsün mü, Türkiye büyüsün mü, İstanbul büyüsün mü, Türkiye bir kez daha büyük düşünsün mü? Sizler 'evet' diyorsanız bu iş bitmiştir. Şunu da burada hatırlatmak istiyorum, unutmayın, hatalı sollama öldürür, hatalı oylama süründürür...'' şeklinde konuştu. İstanbul'da tarihe, turizme, kültüre ve spora yaptıkları yatırımlarla kente gelen turist sayısının 10 milyona yaklaştığını, bunun aynı zamanda şoförlerin hareketini de artıracağını ifade eden Erdoğan, federasyonun yabancı dil kurslarını yaygınlaştırması gerektiğini, şoförlerin de artık İngilizce konuşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ''Şakır şakır İngilizce konuşacaksınız. Yalnız müşteriye 'One munite' dersen gelmez, onu söyleyeyim. Müşteriye 'Welcome' diyeceksin, gelecek'' şeklinde konuştu. Kanal İstanbul projesiyle İstanbul Boğazı'nın eski günlerine döneceğini belirten Erdoğan, İstanbul'un çok daha fazla turist ağırlayacağını, taksicilerin de böylece daha fazla kazanacağını söyledi. Bu projeyi açıkladıkları andan itibaren bazı hazımsızların devreye girerek, projeyi karalamak için ellerinden geleni yapmaya başladıklarını ifade eden Erdoğan, ''Bunlar, iktidarda oldukları, iktidarın ucundan tuttukları yıllarda Türkiye'ye, İstanbul'a bir şey kazandırmadılar. Ana muhalefet bu ülkede çok partili dönemden bu yana daha bir kez tek başına iktidar olamadı. Niye? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Millet vermiyor, vermez'' diye konuştu.