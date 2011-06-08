-ERDOĞAN: SURİYE SINIRINI KAPATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Suriye sınırından dün gece bir grubun Türkiye'ye sığındığı yönündeki haberlerin doğru olduğunu belirterek, ''Bu noktada bizim kapıları kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Gerçekten Suriye'deki bu gelişmeler, üzüntü vericidir, endişeyle kaygıyla izliyoruz'' dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, ''Bu nokta bizim endişemizi artırıyor, kaygımızı artırıyor. Temenni ederiz ki; Suriye, bir an önce sivillere karşı takındığı tavrı çok daha müsamaha ile karşılar hale getirsin ve bir an önce reforma yönelik attığı adımları sivilleri inandırıcı bir şekilde gerçekleştirsin ve bu değişim, dönüşüm diyeceğim orada da bu reformlar dönüşüm bulsun'' diye konuştu. -GÖREV ALANLARI GENELGEYLE BELİRLENECEK- Bir başka gazetecinin, başbakan yardımcılarının görev alanlarının nasıl belirleneceğiyle ilgili sorusuna, Erdoğan, ''4 tane başbakan yardımcılığına bağlı olan bütün birimleri genelgelerle Başbakan verebilecek. 12 Haziran'dan sonra genelgelerle şu başbakan yardımcısına şu müsteşarlık, şu başkanlık bağlıdır dersiniz. Aynı şekilde bunlar o zaman belirlenir. Hepsi de o zaman açıklanacak. Bağımsız kurullar var, bankalar var, bunlar kimlere bağlı olacak, hepsi o zaman belirlenecek ve açıklanacak'' yanıtını verdi. Erdoğan, ''Hazine Müsteşarlığı, başbakan yardımcısında mı kalacak?'' sorusunu, ''Başbakan Yardımcısı. Şu andaki düşüncemiz o. Ustalık dönemi için yetkisini tam manasıyla aldığımızda düşüncemiz, hazırlığımız o yönde'' diye cevapladı. Bakan yardımcılarının nasıl atanacağına ve ön şart aranıp aranmayacağına ilişkin bir başka soru üzerine, Erdoğan, ''Tabi ki bu üçlü kararname... İlgili bakan, başbakan aramızda görüşmeyi yaptıktan sonra tabii ki bu Cumhurbaşkanının onayına gidecek. Üniversite mezunu şartı yok. İlkokul mezunu da bakan yardımcısı olabilecek. Aslolan burada, kendini gerçekten piyasalarda ispat etmiş, çok başarılı, mesela Türkiye'de öyle işadamları var ki bakıyorsun ilkokul, ortaokul mezunu. Yabancı dili yok ama başarılı. Rahmetli Sakıp Ağa'nın durumunu düşünün. Vehbi Koç'un durumunu düşünün. Bunlar üniversite mezunu değillerdi ama Türkiye'nin bir, iki numarasıydı. Hatta öyle zamanlar oldu ki bunlar vali olmaz mı, büyükelçi olmaz mı diye tartışılmıştır. Dolayısıyla bu şeklide başarılı birçok insanlar olabilir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığının görev alanıyla ilgili değişiklik öngörülüyor mu? Genelkurmay Başkanlığının durumu ne olacak?'' sorusuna, ''Şu anda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Başbakana bağlı olarak bu süreç devam edecek'' karşılığını verdi. Erdoğan, ''Başbakanlık Teşkilat Kanunu'nda değişiklik öngörüyor musunuz? Güçlü başbakan başdanışmanlığı, danışmalığı düşünüyor musunuz? Yeni düzenleme, Başkanlık sisteminin provası mı?'' şeklindeki soru üzerine, bakan yardımcılıkları ile başbakan başdanışmanlığı ve danışmanlıklarının birbirinden ayrı konular olduğunu belirtti. Bakan yardımcılarının hükümetle gelip, hükümetle gideceğini vurgulayan Erdoğan, başmüşavir ve müşavirlerin hükümetle gelip gitmediklerini, bunların devletin yüksek düzeyli memurları olduğunu anlattı. Erdoğan, bakan yardımcılarının ''siyasi müsteşar görevi yapacaklarını, mevcut müsteşarların ise idari görevleri yürüteceklerini'' bildirdi. Erdoğan, bakan yardımcılarının, bakanın elini rahatlatacağını ancak bakan vekalet bırakmak durumunda kaldığında, bakan yardımcısına değil, bir başka bakana bırakabileceğini kaydetti.