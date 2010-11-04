-ERDOĞAN SULTAN MURAT HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ'Nİ AÇTI OBİLİK (A.A) - 04.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'da Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi Selamlık Binası Kültür ve Tanıtım Evi'ni açtı. Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, büyük bir heyecanı, eşsiz bir mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Osmanlı Devleti'nin üçüncü sultanı, Sultan Murat Hüdavendigar'ın aziz hatırası önünde bulunduklarına dikkati çeken Erdoğan, ''Kendisini hürmetle, minnetle ve rahmetle anıyorum. Bundan 711 yıl önce, bugünkü Türkiye sınırları içindeki Söğüt'te, Ertuğrul Gazi Oğlu Osman, toprağa bir tohum ekmişti. O tohum, barış tohumuydu. O tohum, adalet tohumuydu. O tohum, kardeşlik, dayanışma, paylaşma tohumuydu. İşte o tohum toprağa kök saldı, önce filiz verdi, ardından bir çınara dönüştü. Çınar'ın kolları, Doğu'da Açe Sumatra'ya, Batı'da Viyana'ya kadar uzandı'' dedi. O tohumda zulüm, baskı, sindirme, asimilasyon olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: ''O tohumda asla ve asla sömürü, asla ve asla emperyalist gaye yoktu. Türkiye'de bizim devlet geleneğimize sahip olan çok önemli bir ilke vardır: Deriz ki Zulüm ile payidar olunmaz. Yani zulüm, uzun süre ayakta kalamaz. Bir gün yıkılır ve yerini adalete bırakır. İşte Osmanlı, zulmetmediği, zulmün karanlığına müsamaha göstermediği için 711 yıl payidar olabildi. Murat Hüdavendigar, Osmanlı Çınarı'nın can damarlarından biriydi. Kahramanlığıyla olduğu kadar, aklıyla, şefkatiyle, adaletiyle, herkesi kucaklamasıyla da tarihte silinmez bir iz bıraktı. Bugün burada, manevi huzurunda bulunduğumuz Sultan Murad'ın nasıl şehit edildiğini unutmamız mümkün değil. Halbuki o, zaferin ardından, kibir göstermedi, mağrur olmadı, insanlara tepeden bakmadı ve insanları hor görmedi. Düşmanını dahi kucaklayacak kadar şefkatli, merhametli ve hoşgörülüydü. Ne var ki bu hoşgörüsünden, bu şefkatinden istifade ederek yanına yaklaşan bir düşman askeri tarafından şehit edildi. İlk ve tek şehit sultan olarak da ayrıca adını tarihe yazdırdı.'' Kosova Meydan Savaşı'nın, tarihi hafızalarında, düşmanlığın başladığı değil, kardeşliğin doğduğu mekan olarak yer ettiğini dile getiren Erdoğan, Kosova Meydan Savaşı'nı, Balkanlar'daki tüm kardeşleriyle buluşma, kaynaşma, tanışma ve kardeş olma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti. Açılış törenine Kosova Başbakanı Haşim Taçi de katıldı.