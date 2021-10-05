T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Parklarda yatanların öğrencilikle ne alakası var, bunlar Gezi'de olduğu gibi dışarıdan gelip buralarda terör estiren teröristler

Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

05 Ekim 2021 15:11

T24 Haber Merkezi
 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dikkat çekmek için başlatılan "Barınamayanlar" hareketine tepki gösterirken, "Nedir o Allah aşkına? Parklarda, bankların üzerinde sereserpe yatanlar... Bunlar öğrenci mi? Ne alakası var ya? Bunlar dışarıdan gelip, Gezi'de olduğu gibi buralarda terör estiren teröristler..." ifadesini kullandı. 
 
2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu olmadığını ve yurtların otel standardında olduğunu savundu. 
 
"Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan bir iktidarız" diyen Erdoğan,  "Göreve geldiğimizde verilen burs 45 liracıktı, şimdi 650 liraya çıktık. Nereden, nereye..." ifadelerini yineledi. 
 
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Şu ana kadar sadece iki okulumuzda karantina uygulamasına gidildi"

"Eylül ayının başından itibaren okulları açtık. MEB ve Sağlık Bakanlığımız, alınması gereken önlemleri belirledi. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece iki okulumuzda karantina uygulamasına gidildi. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama ilçe il çapında bir kapanma düşünmüyoruz. 
erdoğantayyip erdoğanmebbarınamayanlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24