Erdoğan, "Kendini bilmezler fethi işgal diye tanımlıyor" dedi; Turizm Bakanı Ersoy’un ‘işgal’ sözü gündem oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış törenindeki konuşmasında, "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü coşkusu yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp, fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar cahili cühela. Fetih açmaktır, gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler" ifadelerini kullandı.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne ilişkin, "Hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

AKP'nin 18 yılda 5 bin 60 eser restore ettiğini söyleyen Erdoğan, "Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik. İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir" diye konuştu.

"Fetih gönülleri kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler"

"Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan, "Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur" diye konuştu.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından, atıfta bulunduğu kişinin, katıldığı bir televizyon programında “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u işgal ettikten sonra..." ifadesini kullanan hemen ardından 'fetih' diye düzelten Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy olup olmadığı sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Turizm Bakanı Ersoy, 'fetih' yerine 'işgal' kelimesini kullanmasına ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaparak “Katıldığım canlı yayında tamamen dil sürçmesinden kaynaklı yaşanan durumu yayında düzelttim ancak tekrar paylaşmakta fayda görüyorum. Önümüzdeki günlerde fethin şanına yakışır bir anma programı gerçekleştireceğimizin haberini de vermek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - 'Fetih' yerine 'işgal' diyen Bakan Nuri Ersoy düzeltme yaptı