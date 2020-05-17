'Fetih' yerine 'işgal' diyen Bakan Nuri Ersoy düzeltme yaptı

Televizyon programında “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u işgal ettikten sonra..." ifadesini kullanan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, tepkiler üzerine açıklama yaparak bunun dil sürçmesi olduğunu söyledi.

Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı televizyon programında 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u işgal ettiğini söyledi. Tepkiler üzerine gece Twitter hesabından açıklama yapan Ersoy şunları kaydetti: “Katıldığım canlı yayında tamamen dil sürçmesinden kaynaklı yaşanan durumu yayında düzelttim ancak tekrar paylaşmakta fayda görüyorum. Önümüzdeki günlerde fethin şanına yakışır bir anma programı gerçekleştireceğimizin haberini de vermek istiyorum. Hayırlı sahurlar.” Bakan Ersoy, NTV’de verdiği özel röportajda Galata Kulesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devriyle ilgili açıklama yaparken, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u işgal ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Vakfı’nı kuruyor” diye konuşmuştu.