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Erdoğan: Silah bırakma çağrısını cuma bekliyordum, dün bugün gelebilir

'Silah bırakma açıklamasının uygulamaya geçmesi önemli'

15 Şubat 2015 14:07

Latin Amerika turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çözüm Süreci ile ilgili birkaç güne kadar silah bırakma çağrısının olacağı yönünde haberler var?” sorusuna, “Doğrusu bu açıklamayı cuma günü bekliyordum. Olmadı. Doğrusu dün bugün böyle bir açıklama gelebilir. Ama biliyorsunuz uygulama önemlidir” dedi.

Erdoğan’ın çözüm süreciyle ilgili açıklamaları şöyle:

Doğrusu bu açıklamayı cuma günü bekliyordum. Olmadı. Doğrusu dün bugün böyle bir açıklama gelebilir. Ama biliyorsunuz uygulama önemlidir. Geçen Nevruz’da da yaptılar açıklamayı ama uygulamadılar. Biliyorsunuz Habur’u da açtığımızda biz barış ve kardeşlik için yapmıştık, bunu onlar şova çevirip lehlerine kullanmak istediler. Bunu uygulamada göstermeleri lazım, tüm Türkiye’nin buna, bu kardeşliğe, birlikteliğe ihtiyacı var. Başarılırsa bunun huzuru tüm Türkiye’yi etkiler. 78 milyon bu huzurdan nasibini alır. Diyoruz ki biz niye 11 bin dolarda kalalım. Bunu 25 binlere çıkarmamız lazım.

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