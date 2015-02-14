Davutoğlu'ndan çözüm süreci açıklaması: Bu bahar daha güzel olacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, çözüm sürecinin akıbetine ilişkin olarak, "İnşallah bu bahar, Türkiye'de çok daha güzel bir siyasi ortamda da sosyal ortamda da güzel bir bahar havasının gelmesini sağlayacak gelişmelere sahne olur" dedi.

Ordu'da Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı toplantısında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Ordu demokrasinin ordusu olduğu gösterdi. Reis'in bütün emanetlerine sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Sizlere demokrasiye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum.

-Ordu'da yerel seçimlerde nasıl 20'de 20 yaptıysa 7 Haziran'da da 5'te 5 yapacaktır.

-Kılıçdaroğlu'nun partisi lime lime dökülüyor. Her gün birileri istifa ediyor, başka partilere geçiyor. CHP kendi kriziyle uğraşıyor, Şişli meselesini hala çözemediler.

Kılıçdaroğlu'na vurduğunuzda Pensilvanya dinliyor. Pensivalya'ya vurduğunuzda Kılıçdaroğlu dinliyor. Pensilvanya tuzakları Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmene engel olamayacak

‘AK Parti bütün yasakları ve ayrımları kaldırdı’

-Türkiye 12 yılda büyük demokratik devrimlere imza attı. Başörtüsüne yasak vardı kaldırdık. İmam hatiplere katsayı zulmü vardı kaldırdık. Hapishaneye giden anneler çocuklarıyla kendi dilinde konuşamıyordu, kaldırdık. AK Parti Türkiye'de bütün yasakları ve ayrımları kaldırdı.

Kobani olayları karşısında dimdik durduk. Kamu düzeninden taviz vermedik. İç Güvenlik paketinin amacı Türkiye'nin huzurunu bozanlara fırsat vermemek. Molotof Kokteyli ile kimse gösteri yapamayacak. Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'na ve Demirtaş'a soruyorum, bunun nesine karşı çıkıyorsunuz? Hadi Kılıçdaroğlu'nu anladık o Gezi provokatörü sende mi molotofu savunuyorsun Bahçeli? Kılıçdaroğlu çok meraklıysa gösterilere maskeyle gitsin? Bunların halka gitmeye cesareti yok.

-Kılıçdaroğlu'nun planı seçimlerden önce kaos çıkartmak. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsan halkı sokağa çağırma halkı sandığa çağır.

İç güvenlik paketi

Bu pakette bonzainin uyuşturucu sayılmasına ilişkin maddeler var. buna da mı karşı çıkıyorsunuz! Bonzai Kılıçdaroğlu Bonzai Bahçeli! Molotof bahçeli Molotof Kılıçdaroğlu! artık böyle hitap edeceğiz.

İç güvenlik paketinde düzenlemeler Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülkede var.

Dünyanın gıbta ile takip ettiği ekonomik bir kalkınmanın içerisindeyiz. Artık Türkiye 2001'in borç isteyen ülkesi değil. Borç isteyen bir ülkeden borç veren bir ülkeye geçiş AK Parti ile mümkün oldu.

ABD yönetimi uzun süre sessiz kaldı 3 gencin öldürülmesine ta ki biz ses çıkartdın diyene kadar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, Dünyasının neresinde zulüm varsa onun karşısında durmak boynumuzun borcudur.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de artık hangi görüş olursa olsun, demokratik siyaseti benimsemesi ve silahlı mücadeleden veya silahlı yöntemlerden tümüyle uzaklaşması lazım. Bu açık iradeyi görmek arzusundayız. Bu açık irade ortaya çıktığında Türkiye'de demokratik siyasetin alanı da genişleyecek, her şey çok daha rahat şartlarda konuşulur hale gelecek" dedi.

Davutoğlu, Devlet Tiyatroları Kültür Merkezi'nde, Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı'nı (DOKAP) açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Giresun-Ordu havaalanı açılışına siz ve Cumhurbaşkanımız ile çevre ülkelerin devlet başkanları katılacak mı?" sorusu üzerine Davutoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın, gurur duydukları bir proje olduğunu söyledi.

Olağanüstü bir hal olmazsa kendisinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılışta Ordu'da bulunacağını anlatan Davutoğlu, "Ama bu güzel bir düşünce. Belki komşu ülkelerden de katılımlar olması yönünde bir çalışma yapabiliriz ama iftihar ettiğimiz bir havalimanı projesidir, denize dolguyla, dünyada örnek teşkil eden. Bu da Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi açıkçası gösteriyor" diye konuştu.

Çok daha zor şartlarda, çok daha büyük projelere imza atmaya hazır olduklarını dile getiren Davutoğlu, "Bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği anlamında bütün Karadeniz havzasının da en güzel, en özgün ve dünyada en fazla etki yapacak projelerinden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

'Şu saatten ve şu dakikadan itibaren hissedilecek'

Davutoğlu, "DOKAP'ın ne zaman hissedileceğine" ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Bugünden itibaren, şu saatten ve şu dakikadan itibaren hissedilecek inşallah. Biz hiçbir zaman böyle bir eylem planını sadece kağıt üzerinde kalsın, güzel bir tanıtımla kamuoyuna yansıtılsın diye yapmıyoruz. Hangi eylem planı olursa olsun, bütün bakanlıklarımız arasında çok sağlam bir koordinasyonla önce etüt ediliyor. Dikkat ederseniz son 5-6 ay içinde birçok eylem planı açıkladık, hep Bakanlarımızla birlikte açıklamaya özen gösteriyorum. Çünkü nihayetinde bu eylem planını takip edecek olan onlar, bir aksaklık olacak olursa da hesap soracak olan biziz."

Kurumların yoğun şekilde bir arada çalıştığını vurgulayan Davutoğlu, belli aralıklarla da bu eylem planının geldiği aşamayı kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

DOKAP ile ilgili 6 ayda bir toplantı yapılacağını belirten Davutoğlu, "DOKAP'ta, DAP'ta, KOP'ta, GAP'ta ve 6 ayda bir kamuoyu, bu anlamda koordine edilip bilgilendirilecek. Bu toplantılara katılarak, bu gelişmeleri bizzat takip etmek ve kamuoyumuzla paylaşmak konusunda kararlıyım. Yani bugünden itibaren hissedilecek. Nasıl Karadeniz dalgaları hemen hissedilir ya da yaylalarda rüzgarları, mutlaka hissedilecek inşallah" ifadelerini kullandı.

'Çözüm sürecinin sabırla yürütülmesi gerekir'

Başbakan Davutoğlu, "çözüm sürecine ilişkin toplantıların artması"na ilişkin bir soru üzerine ise çözüm sürecinin, sabırla yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

"Nitekim, 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır konuşmasından bu yana bütün bu dönemde, yaklaşık 10 yıldır, her türlü yöntemi ve her türlü çalışmayı sürdürerek nihayete eriştirmek istediğimiz hayati, milli bir projedir" diyen Davutoğlu, son iki yıl içinde bu konunun önemli bir ivme kazandığını vurguladı.

Davutoğlu, "Ama maalesef özellikle 2013 Mayısında tam da silahlı unsurların Türkiye'yi terk etmesi ve silahlı mücadeleye son verilmesi beklentisi oluşmuşken, önce Gezi olayları dolayısıyla ortaya çıkan provokatif atmosfer daha sonra Türkiye'ye ve hükümetimize dönük birçok komplo girişimleri, 17, 25 Aralık gibi bu süreçte bazı aksamalara yol açtı" diye konuştu.

Geçen yıl bu konudaki en önemli adımın, haziran ayında yasal bir çerçevenin çıkarılmasıyla atıldığını dile getiren Davutoğlu, "6-7 Ekim olaylarının olumsuz etkileri aşıldıktan sonra, biz hükümet olarak yasanın gerektirdiği çözüm süreci kurullarını oluşturduk ve yoğun bir tempoyla da bu konularda mesafe kat edilmesi için çalışmaları sürdürdük" dedi.

Son haftalarda bu temponun arttığını vurgulayan Davutoğlu, iki gün önce Ankara'da tekrar Çözüm Süreci Kurulu'nu topladığını ve son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Başbakan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Artık özellikle de Türkiye'de bütün siyasi görüşlerin rahatlıkla katılabildiği, serbest seçimlerin gerçekleşebileceği bir ortama girmişken beklentimiz ve olması gereken şey, Türkiye'de artık hangi görüş olursa olsun, demokratik siyaseti benimsemesi ve silahlı mücadeleden veya silahlı yöntemlerden tümüyle uzaklaşması lazım. Bu açık iradeyi görmek arzusundayız. Bu açık irade ortaya çıktığında Türkiye'de demokratik siyasetin alanı da genişleyecek, her şey çok daha rahat şartlarda konuşulur hale gelecek.

Ama 6-7 Ekim olaylarında olduğu gibi tekrar provokatif şiddet ortamına dönülmesi yönünde bir eğilim olursa tabii bu konuda tavrımız da açık ve nettir. Ümit ederiz ki herkes bütün bu yaşanan süreçlerden gerekli dersi almıştır ve önümüzdeki günlerde kamuoyumuzda önemli yankılar yapacak, güzel gelişmelerin olması yönünde gerekli adımlar atılır."

Hükümet olarak bütün bu konularda hazırlıklarını yaptıklarını, her türlü çalışmanın yürütülmesi konusunda gerekli talimatları verdiklerini, bu anlamda birkaç kanaldan çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Davutoğlu, çalışmaların neticelerinin hep birlikte görüleceğini söyledi.

Davutoğlu, "İnşallah bu bahar, Türkiye'de çok daha güzel bir siyasi ortamda da sosyal ortamda da güzel bir bahar havasının gelmesini sağlayacak gelişmelere sahne olur" dedi.