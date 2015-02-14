'Çözüm metni Kandil'e gönderildi, Erdoğan onay verirse açıklanacak'

Hükümetle HDP arasındaki çözüm süreci trafiğinde, en kritik aşamaya gelindiği öne sürüldü. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Eşbaşkan Pervin Buldan’dan oluşan HDP Heyeti, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile iki gün boyunca yaptıkları görüşmelerde, Abdullah Öcalan’ın “Tahkim edilmiş eylemsizlik ilanı” için şart koştuğu ‘ortak açıklama metni’nin hazırlandığı ileri sürüldü.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre HDP, PKK kanadının sorun çıkarmaması için metni Kandil’e gönderdi. Latin Amerika seyahatini planlanandan bir gün önce bitiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ortak metni açıklanmadan önce görmek istediği öğrenildi.

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3 gün, 5 görüşme

Hükümet kanadının kamuoyuna “İyi şeyler olacak” mesajı verdiği Çözüm Süreci konusunda, sürecin başından beri görülmemiş bir trafik yaşanıyor. İmralı-Ankara-Kandil arasında son 3 günde 5’ten fazla görüşme yapıldı. Hükümet adına Yalçın Akdoğan ile İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, Ak Parti adına Mahir Ünal’ın, HDP adına ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken’in yer aldığı görüşmelerde, Çözüm Süreci’nin çerçevesi konusunda ortak bir metin üzerinde anlaşılması ve o metnin hükümet-AK Parti-HDP temsilcilerince birlikte açıklanması üzerinde duruldu. Öcalan’ın ve HDP’nin ‘demokratik cumhuriyet’ konusundaki 10 talebini de içeren metin konusunda genel uzlaşma sağlandı.

Kandil de baksın

Metnin açıklanacağı toplantının 15 Şubat günü yapılması hedeflendi. Böylece Öcalan’ın Kenya’da yakalanışının yıldönümünde protesto eylemleri yerine pozitif bir ortam oluşturulması da hedeflendi. Ancak KCK yöneticileri de ortak metni görmek isteyince plan bozuldu. Bir HDP heyeti ortak açıklama metnini Kandil’e götürdü. Kandil’in onayı geldikten sonra Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın öncülüğündeki devlet heyeti ile HDP’nin İmralı Heyeti, Öcalan ile bir araya gelecek.

Erdoğan takipte

Çözüm Süreci konusundaki gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı döneminde de yakından izleyen Erdoğan’ın, hükümetin ve AK Parti’nin HDP ile yürüttüğü trafiği yakından izlediği öğrenildi. Erdoğan’ın yapılacak ortak açıklamanın metnini önceden görmek istediği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Kandil ve Erdoğan’ın da onayı olursa ortak metin bir HDP milletvekili tarafından okunacak. Basın toplantısında HDP’lilerin yanı sıra hükümet ve AK Parti’den de temsilciler olacak.

Nevruz’da çağrı

Metinde, hükümetin çözüm perspektifi, PKK’nın silah bırakması ile Öcalan’ın istediği ‘demokratik cumhuriyet, yeni anayasa’ beklentisi ortaya konulacak. Ardından da Öcalan, 21 Mart günü Diyarbakır’daki Nevruz mitinginde PKK’ya ‘tahkim edilmiş eylemsizlik’ çağrısı yapacak. Bu çağrı, ateşkesten de öte PKK’nın bir daha Türkiye’de silahlı eylem yapmayacağı ve süreç içinde silah bırakacağı anlamına geliyor. Hükümet de Öcalan da eylemsizlik ve Türkiye’deki PKK’lıların çekilme sürecini seçimden önce başlatmak istiyor.