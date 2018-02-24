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Yaşam

"Erdoğan 'Sefer görev emri olanlar hazır olsun' dedi, vatandaşlar e-Devlet'e akın etti!

Sefer görev emri nedir? Nereden öğrenilir?

24 Şubat 2018 20:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Karharamanmaraş İl Kongresi'nde "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama... Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz" dedi. Bu sözler üzerine vatandaşlar e-Devlet üzerinden sefer görev emri sorgula işlemi için sisteme akın etti.

On binlerce kişi, e-Devlet üzerinden sefer görev emri olup olmadığını sorgulayınca sistemde aksamlar oldu.

Sefer görev emri nedir?

Askerliğini yapmış kişilerin ihtiyaç duyulması halinde askere yeniden alınması sefer görev emri deniyor. Askerlik sırasında teskere alınmadan önce, kişinin sefer görev emri kapsamında olup olmayacağı belirleniyor. Sefer görev emri olanların, gerekli durumda hangi askerlik şubesi ya da birliğe intikal edeceği de belirtiliyor. 

Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

Sefer görev emri nereden öğrenilir?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor. Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle:  https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

Hasta kişilere sefer görev emri gelir m?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır.

Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz”  raporu almanız halinde SGE’niz  iptal edilecektir.

İki kardeşe sefer görev emri gelir mi?

Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

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