Erdoğan: Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kahramanmaraş İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Harekatı ile ilgili olarak "Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var." dedi. Erdoğan, "Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm" diye konuştu.

Erdoğan, 'Reis Bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok" dedi.

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

Bizim sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da niçin bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir. Korkaklar ülkesi değildir.

Biz 81 milyonla tek milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi.

Bize verdikleri sözü tutan Edelere şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Unutulmaz bir iş yaptı. Cesareti ile, gözünün o kararlılığı ile, çalışkanlığı ile destanlara konu olan Maraş, gönül dünyasının zenginliği ile de ülkemizde bir başka yere sahip.

Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik o kadar çok saldırı oldu ki, milletimizin sabrı taştı. Bıçak kemiğe dayandı. Bu uğurda adını sürekli değiştirmelerine rağmen çirkin yüzleri ortada olan terör örgütleri ile kol kola girmekten çekinmiyorlar. Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Sadece onların asırlardır dünyaya empoze ettikleri, demokrasi, hak, özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor. Biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümü ile imha ederek, inşası için var güçleri ile çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız. Haberleri yok. Kesilen sakal daha gür çıkar ama giden kol geri gelmez. Bu sabah sayı 1931 oldu.

Edeler, 15 Temmuz'da ne dedik, meydanlara dedik. Siz 15 Temmuz'da meydanlara döküldünüz. Şimdi de böyle bir karar aldığımız anda hemen haberi veririz önce şahsım sonra da Edeler ve milletim hep birlikte yürürüz. Az önce söylediğim söz İnebahtı Savaşı'nda, Kıbrıs'ı da ele geçirdiğimiz bir dönemde şöylenmişti. Biz dün neysek bugün de aynıyız.

Evde ağlaştık. Mehmetdimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Bunlar, bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Şimdi yeniden diriliyor bu millet ve hesabını soruyor. Hesabı sormaya devam edeceğiz. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz.

Sahada Türkiye ile baş edemeyeceklerini göreceklerin dünya çapında propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacak.

('Reis Bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine) Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok.

Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz.

Goree talimatı

Sevgili gençlerle ilgili belediyemize bir talimatım var. Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar.