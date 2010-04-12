Erdoğan-Sarkisyan görüşmesi 1.5 saat sürdü

T24 - Nükleer Güvenlik Zirvesi için ABD'de bulunan Başbakan Erdoğan'ın Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'la biraraya geldi. Toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Toplantının ardından taraflar açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre iki ülke Dışişleri Bakanları protokollerin hayata geçirilmesi için ortak çalışma yapacak. Bu bilgilerin ardından zirveyle ilgili ilk açıklama Ermenistan cephesinden geldi. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Soykırım gerçeğini sorgulayacak herhangi bir adım atmak niyetinde değiliz" sözleri dikkat çekerken, "Herhangi bir önkoşul kabul etmedik" denildi.





Gerçekleştirilen görüşmenin adından, başlayan Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde görüşmeyle ilgili ilk açıklama Ermenistan cephesinden geldi. Ermenistan Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Erivan olarak tutumumuz değişmez olarak kalıyor. Kimseye önkoşul diliyle konuşma şansı tanımayız. Soykırım gerçeğini sorgulayacak herhangi bir adım atmak niyetinde değiliz. Bizler, Türkiye'nin Dağlık Karabağ barış sürecine olumlu rol üstendiği gibi bir hayali izlenim oluşturmak niyetinde de değiliz.





Bizler yeni ve daha önce geçilmeyen yollarda ilerlediğimizi biliyoruz. Ermenistan olarak bu zorluğu da şerefle atlatacağımızdan eminim." denildi.







Başbakan Erdoğan'dan da açıklama bekleniyor









Görüşme sonrası taraflar bir açıklama yapmazken konuyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama beklenirken, toplantı sonrası açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da toplantının içeriğiyle ilgili sessiz kaldı.





İki liderin gündeminde; 12 Ekim 2009 tarihinde Zürih'te imzalanan ve iki ülke arasında normalleşmeyi öngören protokoller vardı.







Dışişleri Bakanları'ndan ortak çalışma







Görüşme sonrasında edinilen bilgilere göre iki ülke dışişleri bakanları protokollerin hayata geçirilmesi için ortak çalışma yapacak.







Protokol çerçevesinde net adımlar beklentisi





Türkiye saatiyle 16:30'da ABD'nin başkenti Washington'da başlayan zirvede Erdoğan'ın Sarkisyan'a İsviçre’de imzalanan protokol çerçevesinde Ermenistan’ın da net adımlar atmasını beklentisini iletmesi, Sarkisyan'dan süreçle ilgili üçüncü ülkelerin devreye girmemesini istemesi beklenmekteydi.





Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümü için de çaba isteyecek olan Erdoğan'ın Sarkisyan'la düzenlediği toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan'ın özel temsilci ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu da katıldı.





Ermenistan tarafından da görüşmede Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Vigen Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a eşlik etti.





Erdoğan ile Sarkisyan, Davos'ta kısa bir süre biraraya gelmiş ancak Gazze krizi nedeniyle görüşme istenilen düzeyde gerçekleşmemişti.







Erdoğan-Obama görüşmesi 13 Nisan'da







ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğinde yaklaşık 50'ye yakın liderin katıldığı Nükleer Güvenlik Zirvesi akşam saatlerinde başlarken, Başbakan Erdoğan yarın (13 Nisan 2010) zirvenin ikinci ve son gününde Obama'yla biraraya gelecek.

