Erdoğan: Şangay Beşlisi'ne alın AB'yi unutalım

Başbakan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı teklifle ''Şangay Beşlisi''ne alınmaları halinde Türkiye'nin AB sürecini bitireceğini açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında AB süreci, ve ''Şangay Beşlisi'' için Putin'e yaptığı teklif hakkında açıklamalarda bulunarak AB'yi eleştirdi.

Başbakan Erdoğan, ''Türkiye AB sürecini unuttu mu?'' şeklinde soruya şu yanıtı verdi:

''Çok açık ve samimi söyleyeyim, bizim aslında AB sürecini unutmak, kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Her bakanlar kurulunda Egemen bey bize AB ile ilgili sunumunu yapar. Sürekli de Avrupa'dadır, oradaki ülkeleri dolaşır. Şu anda da Şili'de. AB ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki toplantıda.'' Konunun takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''AB bizi unutmak istiyor ama çekiniyor unutamıyor. Halbuki bir açıklasa biz rahatlayacağız. Oyalayacağına bizi, açıklasın biz de işimize bakalım. Oturup konuşuyorsunuz bize kalkıp da hakikaten ikna edeci bir şey söyleyemiyorlar. Erdoğan, Avrupa'da 5 milyon Türk vatandaşının yaşadığına işaret ederek, ''Şimdi tabii bu böyle olumsuz bir şekilde gidince siz de ister istemez 75 milyonun bir başbakanı olarak başka arayışlar içeresine de giriyorsunuz. Onun için geçenlerde sayın Putin'e onu söyledim, 'bizi Şangay Beşlisi içine alın' dedim. Alın bizi Şangay Beşlisi içine biz de AB'ye 'allahaısmarladık' diyelim, ayrılalım oradan. Bu kadar oyalamanın ne anlamı var?'' ifadelerini kullandı.

''İkisi birbirine alternatif mi?'' sorusuna Erdoğan, ''Şangay Beşlisi daha iyi, çok daha güçlü'' yanıtını verdi.