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Politika

Erdoğan: Şahsımın mevcut hükümetle uyumlu çalışıyor olması, bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor

"Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı'nın gücünü birleştiren yeni yönetim modeli hayırlı uğurlu olsun"

18 Ocak 2017 16:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bunu görerek ortadan kaldırmak için adım atan MHP'ye teşekkür ediyorum" dedi. "Gücünü halktan alan daha üst bir siyasi otorite oluştururken anayasanın başbakanlığı esas alan yapısı değiştirilmemiştir. İki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır" görüşünü savunan Erdoğan, "Şahsımın mevcut hükümetle uyumlu çalışıyor olması, ortada bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Mesafe kat edilmesi gereken yollar var çünkü" dedi.  

Beştepe'de konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Gücünü halktan alan bir cumhurbaşkanının vesayetin değil, milli iradenin temsilcisi olması kadar tabi bir şey yoktur. Gücünü halktan alan daha üst bir siyasi otorite oluştururken anayasanın başbakanlığı esas alan yapısı değiştirilmemiştir. İki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Şahsımın mevcut hükümetle uyumlu çalışıyor olması, ortada bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Daha önceki cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile de bizim ilişkilerimizin gayet iyi çalışıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Mesafe kat edilmesi gereken yollar var çünkü.

"Devletin işlerliğinde bir patinaj var"

"Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bunu görerek ortadan kaldırmak için adım atan MHP'ye teşekkür ediyorum, her şeyi Türkiye için düşünmek zorundayız. Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığının gücünü birleştiren yeni yönetim modelinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Anayasa değişikliğiyle HSYK'nın yapısıyla ilgili de reform yapılıyor. 2011''de getirilen seçim sisteminin hakim ve savcıları mutlu etmediğini bizzat sizler ifade ettiniz. Bunun için seçim sistemi kaldırılıyor, şimdi Meclis'te ikinci tur görüşmeleri başlayacak değişiklikle 4'ü cumhurbaşkanı, 7'si meclis tarafından seçilecek, ikisi de bakan ve müsteşardan oluşan 13 kişilik bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde de çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısı mutlaka korunacaktır.

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