Erdoğan Sağlam; vergi, şirket ve ücretliler dünyasına ilişkin yazılarıyla T24’te

T24 Haber Merkezi

Vergi düzenlemeleri, vergisel denetim, kurumsal birleşme ve devralmalar, şirket bölünmeleri ve hisse satışları konusunda Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından olan Erdoğan Sağlam, T24’ün yazar ailesine katıldı.

Karmaşık görünen teknik vergisel düzenlemelere ilişkin açıklayıcı yazıları, bu alandaki tartışma ve ihtilaflara yönelik çözüm önerileri içeren yaklaşımlarıyla da bilinen Erdoğan Sağlam, T24’te vergi, şirket yapılandırmaları, bütçe, ücretlilere ilişkin gelişmelerin de aralarında olduğu mali ve finansal konularda yazılar kaleme alacak. Sağlam’ın, Koronavirüs salgını günlerinde geniş kitleleri ilgilendiren ilk yazısı yarın T24’te yayımlanacak.

Erdoğan Sağlam kimdir?

Vergi dünyasının önde gelen isimlerinden Erdoğan Sağlam, Maliye Meslek Lisesi mezuniyetinin ardından 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1987 yılında dereceyle mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nun açtığı sınavı kazandı. Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak yedi yıl görev yaptı.

1995 yılından beri BDO Denet bünyesinde 'ortak' olarak demir-çelik, inşaat, sanayi, tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı firmaya vergisel denetim ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Özellikle kurumsal birleşme ve devralmalar, şirket hisselerinin satışı, bölünmeler konusunda uzmanlaştı. Vergi ve muhasebe alanında çeşitli bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı, bir süre Milliyet gazetesinde vergi ve iş dünyası üzerine köşe yazdı.

Vergi Konseyi’nin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının vergi çalışmalarına katkıda bulunan Erdoğan Sağlam, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir.