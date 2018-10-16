Erdoğan: Romanya'nın 15 Temmuz sonrasındaki dayanışmasını unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüşmesinin ardından "İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir" açıklaması yaptı.

15 Temmuz'un ardından gösterdiği tutum nedeniyle Romanya'ya teşekkür eden Erdoğan, "FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir.

Romanya’nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya’da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.”

“15 binden fazla Türk firması Romanya’da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. İş adamlarımızın Romanya’daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz.”

Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü. Oktay, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Dancila'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Romanya ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.