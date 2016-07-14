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Erdoğan, rektör atamalarında üniversitelerdeki seçim sonuçlarına ne kadar uydu?

Erdoğan, 17 kez sandıktan çıkan sonuca uymadı; sadece 1 kadını rektör olarak atadı

14 Temmuz 2016 21:35

Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nde öğretim üyeleri seçimini yaptı. Şimdi sıra YÖK listesi ve cumhurbaşkanının atama kararlarında.

Mevcut Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversite, öğretim üyeleri oylarıyla en yüksek oyu alan altı adayı YÖK’e sunuyor. YÖK, bu altı adaydan üçünü cumhurbaşkanına öneriyor. cumhurbaşkanı istediği adayı rektör olarak atıyor.

YÖK, öneri listesinde her zaman en yüksek oyu alanı ilk sıraya taşımadığı gibi, Cumhurbaşkanı da atamalarında üniversite seçimlerini gözardı edebiliyor. 

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde şimdiye dek 59 rektör atadı. Erdoğan 59 atamanın en az 17'sinde üniversitenin seçimini dikkate almadı. 17 üniversitede üniversite seçimlerinde en çok oyu almayan adayları atadı.

Erdoğan’ın atadığı 59 rektörden biri kadın 58’i erkek.

 

Seçimlere uyulmayan üniversiteler

 

Erdoğan’ın rektör atama karnesinde üniversite seçimlerinde ilk sırada olmamasına rağmen atanan rektörler şöyle:

* Adnan Menderes Üniversitesi, Prof. Dr. Cavit Bircan. Üniversitedeki seçimin ikincisi. YÖK listesinde ilk sırada.

* Balıkesir Üniversitesi, Prof. Dr. Kerim Özdemir. Üniversitedeki seçimin üçüncüsü. YÖK listesinde ilk sırada.

* Celal Bayar Üniversitesi,  Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi. Üniversitedeki seçimin ikincisi YÖK listesinde ilk sırada.

* Gebze Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Haluk Görgün. Üniversitedeki seçimin ikincisi. YÖK listesinde ilk sırada.

* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Prof. Dr. Durmuş Deveci. Üniversitedeki seçimin üçüncüsü. YÖK listesinde ilk sırada.

* Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Çamsarı. Üniversitedeki seçimin üçüncüsü. YÖK listesinde ilk sırada.

* Mustafa Kemal Üniversitesi, Prof. Dr. Hasan Kaya. Üniversitedeki seçimin ikincisi. YÖK listesinde ilk sırada.

* Bursa Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Arif Karademir. Üniversitedeki seçimin ikincisi, YÖK listesinde birinci sırada.

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prof. Dr. Yücel Acer. Üniversite seçimlerinde ikinci, YÖK listesinde birinci sırada

* Muş Alparslan Üniversitesi, Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Üniversite seçimlerinde üçüncü, YÖK listesinde ilk sırada

* Uludağ Üniversitesi,  Prof. Dr. Yusuf Ulcay. Üniversite seçimlerinin ikincisi, YÖK listesinde ilk sırada.

* Harran Üniversitesi, Prof. Dr. Ramazan Taşaltın. Üniversite seçimlerinin beşincisi, YÖK listesinde 3. Sırada.

* İstanbul Üniversitesi,  Prof. Dr. Mahmut Ak. Üniversite seçimlerinin ikincisi, YÖK listesinde ilk sırada.

* Ahi Evran Üniversitesi, Prof. Dr. Vatan Karakaya. Üniversite seçimlerinin ikincisi, YÖK listesinde ilk sırada.

* Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Prof. Dr. Adem Korkmaz. Üniversite seçimlerinin ikincisi, YÖK listesinde ilk sırada.

* Aksaray Üniversitesi, Prof. Dr. Yusuf Şahin. Üniversite seçimlerinin ikincisi, YÖK listesinde ikinci sırada.

* Sinop Üniversitesi, Prof. Dr. Nihat Dalgın. Üniversite seçimlerinin üçüncüsü, YÖK listesinde ikinci sırada.

* Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Barca’nın atandığı rektörlük seçimi sonuçlarına ulaşamadık.

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