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Erdoğan: PYD ve DAİŞ, Suriye rejiminin ortaya çıkardığı birer terör örgütüdür

"Terör örgütleri rejimle birlikte hareket ediyor"

16 Şubat 2016 21:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemenli mevkidaşı Abd Rabbuh Mansur al-Hadi ile görüşmesinden sonra yaptığı ortak basın toplantısında PYD'nin Suriye rejimiyle birlikte hareket ettiğini söylerken "Özellikle Batılı dostlarımıza tekrar sesleniyorum, PYD ve YPG birer terör örgütüdür ve bu örgütlerin bu tür yapılanlamaya girmesine vesile olanları bir defa tarih affetmeyecektir. PYD ve DAİŞ, Suriye rejiminin ortaya çıkardığı birer terör örgütüdür" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son olaylar Yemen'de insani bir krize de sebep oldu. Gerek Yemen gerekse Yemenli mültecilerin bulunduğu Cibuti'ye insani yardım göndermiştik. Sivil toplum kuruluşlarımız Yemenli ihtiyaç sahiplerinin yaralarına derman olmaya çalışıyor. Duamız ve temennimiz Yemen'in huzur ve istikrara en kısa sürede ulaşmasıdır.

Şu anda Rusya’nın Suriye’de rejimle birlikte acımasızca sivil halkı öldürme yönelik biliyorsunuz operasyonları devam ediyor. Burada 7’den 70’e sivil halka acımasızca yapılan saldırıların hedefi PYD’ye yönelik orada bir kuşak oluşturmaktır. Burada işin kara boyutunu da YPG ile yürütmektedir. Özellikle Batılı dostlarımıza tekrar sesleniyorum, PYD ve YPG birer terör örgütüdür ve bu örgütlerin bu tür yapılanlamaya girmesine vesile olanları bir defa tarih affetmeyecektir. PYD ve DAİŞ, Suriye rejiminin ortaya çıkardığı birer terör örgütüdür. PKK terör örgütünü bu şekilde kabul edenler şunu bilmelidir ki PYD de YPG de bunlar birer terör örgütüdür, kimse bunu farklı yere çekmeye kalkmasın. Bunların belgelerini verdik, buna rağmen hala Suriye’de Irak’ta aynı ne yazık ki oyunu oynuyorlar. DAİŞ, bizim için nasıl bir terör örgütüyse PYD, PYG terör örgütüdür. Aynı şekilde DHKP-C de terör örgütüdür. Koalisyon güçleriyle hareket içerisindeyiz bunlara karşı. Ne yazık ki atılan bazı adımlarla örneğin, telefon açıp telefonda bizim ülkemize yönelik saldırılar karşısında silahlı kuvvetlerimizin top atışlarını ki bu angajman kurallarının uygulanmasıdır, bunu kalkıp Suriye’deki Kürtlerin vurulması diye ifade edenler dürüst davransınlar. Dürüst davranmıyorlar. Suriye’nin kuzeyinden kaçıp gelenler, orada yaşan Kürtlere pasaport, kimlik dahi vermediğini kime anlatacaklar? Biz 5 yıl öncesine kadar Esed’e bunlar senin vatandaşın değil mi, niye kimlik vermiyorsun diyen benim. Neredeydi bu adamlar, bu Batı neredeydi? Suriye’de rejim ne yazık ki Rusya ile el ele vermek üzere Müslüman insanları öldürmeye devam ediyor. 

 

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