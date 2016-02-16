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Dünya

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: YPG, Tel Rıfat'ın tamamını ele geçirdi

Tel Rıfat, Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor

16 Şubat 2016 20:56

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Tel Rıfat’ı yüzde 70 oranında ele geçiren PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin kentin tamamını ele geçirdiği bildirildi. 

Tel Fırat için YPG’nin ele geçirdiği en kritik bölge olarak belirtildi. Operasyon sırasında Rus uçaklarının Hamra, Andan ve Hayan’ı misket bombalarıyla bombaladığı ifade ediliyor.

YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDF) Tel Rıfat kasabasının yüzde 70'ini kontrol altına aldığı öne sürülmüştü. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) yaptığı açıklamada Tel Rıfat'ın, YPG ve SDF tarafından kontrol altına alınmak üzere olduğu belirtilmişti.

 

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