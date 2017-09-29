Erdoğan, Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında: Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz (Geniş haber) 

\"REFERANDUM SONRASI HASSAS DÖNEMDE ÖZELLİKLE IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ\'NİN DAHA VAHİM HATALAR YAPMASININ ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR\"

\"BÖLGESEL YÖNETİM TÜM DOSTÇA İKAZLARA RAĞMEN REFERANDUMU DÜZENLEMEKLE ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPMIŞTIR. HER ZAMAN SÖYLEDİĞİMİZİ GİBİ KİŞİSEL, KISA VADELİ ÇIKARLAR UĞRUNA HİÇ KİMSENİN BÖLGEMİZİ ATEŞE ATMAYA, GERİLİMİ TIRMANDIRMAYA HAKKI YOKTUR\"

VLADİMİR PUTİN: \"SURİYE\'DE KRİZİN ÇÖZÜLMESİ NOKTASINDA BİZİM DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARIMIZ ARASINDA ÇALIŞMALARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ NOKTASINDA ANLAŞTIK\"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında Kuzey Irak refarandumuna ilişkin, \"Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak\'ın gerekse Suriye\'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Son dönemde bölgemiz maalesef çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumunun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Bölgesel yönetim tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman söylediğimizi gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur. Mevcut tablo karşısında ülkemizin bazı önlemleri hayata geçireceği hususunda da bunu zaten dünya kamuoyu ile paylaşmış durumdayız. Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak Bölgesel Yönetimi\'nin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor\" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara\'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin\'i Esenboğa Havalimanı\'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı. Sonrasında Putin\'i, Beştepe\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı. Putin ve Erdoğan, çalışma yemeği, baş başa görüşme ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

\"TÜM EKONOMİK RAKAMLARI DAHA DA YÜKSELTEBİLECEĞİMİZ NOKTASINDA HEMFİKİRİZ\"

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirterek konuşmasına başlayan Erdoğan, \"İlişkilerin güçlenerek devam ediyor olması memnun edici. Önümüzdeki dönemde bunu çok daha geliştirerek Devam ettireceğiz. Kararlılık her iki tarafta da var. Ekonomi ve ticaret ikili ilişkilerimizin bel kemiği. Bazı istisnalar noktasına bunların da giderilmesi noktasında bakan arkadaşlarımız bunları görüşme fırsatı buldu. İkili ticaret hacmimizde bu yılın ilk 7ayında yakalanan yüzde 22 oranındaki artıştan memnunuz. Rus turist sayısı geçtiğimiz yıla oranla artış kaydetmiştir. Tüm ekonomik rakamları daha da yükseltebileceğimiz noktasında hemfikiriz. Daha önce 100 milyar dolar gibi bir hedef kendimize belirlemiştik temennim bu hedefe ulaşacağız\" diye konuştu.

\"TÜRK AKIMI VE AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ PROJELERİNİN SÜRATLE HAYATA GEÇİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ\"

Erdoğan, \"Önümüzdeki ay düzenlenmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısında ikili ekonomik ilişkilerimizin kritik konuları neticeye bağlayacağını umuyorum. İkili ilişkilerimizin önemli alanlarından biri de enerji. Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projeleri şu an devam ediyor. Süratle hayata geçirilmesine önem veriyoruz. Bugünkü görüşmemizde bazı aksamaların olduğunu gördük bunları da süratle telafi edeceğiz\" dedi.

\"GEREK IRAK\'IN GEREKSE SURİYE\'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ

Erdoğan, \"Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak\'ın gerekse Suriye\'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Son dönemde bölgemiz maalesef çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumunun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Bölgesel yönetim tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman söylediğimizi gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur. Mevcut tablo karşısında ülkemizin bazı önlemleri hayata geçireceği hususunda da bunu zaten dünya kamuoyu ile paylaşmış durumdayız\" ifadelerini kullandı.

\"IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ\'NİN DAHA VAHİM HATALAR YAPMASININ ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR\"

Erdoğan, \"Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak Bölgesel Yönetimi\'nin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Uluslararası toplumun Irak\'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tavır alması büyük önem arz ediyor. Değerli dostum Putin ile bugünkü görüşmemizde Suriye\'ye ilişkin güncel gelişmeleri ve bilhassa son Astana toplantısının sonuçlarını ele aldık. Bu kapsamda İdlib çatışmasızlık bölgesine işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızın seyrini bundan sonraki süreçte de ilgili arkadaşlarımızın bu işi çok daha yoğun şekilde sürdürmelerini karara bağladık. Astana toplantılarının ateşkes rejimini güçlendirici niteliğinden ve bu yönüyle Cenevre\'de BM arabuluculuğunda sürdürülen siyasi sürece katkılarından memnuniyet duyuyoruz. Güven arttırıcı önlemlerin önemi konusundaki hususta mutabık kaldık\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRKİYE VE RUSYA OLARAK SURİYE İTİLAFININ SİYASİ YOLDAN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ORTAK İRADE\"

Erdoğan, \"Türkiye ve Rusya olarak Suriye itilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Değerli dostum Putin ile bugünkü görüşmelerin her açıdan verimli geçtiğine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de ilgili arkadaşlarımız ve bizler daha sık gerek telefon diplomasisi gereke özel temsilcilerimiz vasıtasıyla sürdürmekte kararlıyız\" dedi.

\"SURİYE\'DE KRİZİN ÇÖZÜLMESİ NOKTASINDA ÇALIŞMALARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ NOKTASINDA ANLAŞTIK\"

Görüşmenin samimi ve yapıcı bir görüşme olduğunu belirten Putin, \"Suriye konusunda atacağımız ortak adımları değerlendirdik. Suriye\'de krizin çözülmesi, bölgedeki diğer sorunların çözülmesi noktasında bizim dışişleri bakanlıklarımız arasında, askerler arasında, istihbarat birimleri arasında çalışmaların etkinleştirilmesi noktasında anlaştık. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin önünde olan engellerin kaldırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle yatırım alanında neredeyse bütün yasaklar, kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bu senenin ilk yarısında Türkiye\'den Rusya\'ya tarım ihracatı artmıştır. İkili ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Ticaret hacminde geçen yıl ki düşüşü bu yıl telafi ettik\" dedi.



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