Erdoğan, Putin ile Filistin'i görüştü: Uluslararası camia, İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'de yaşanan gelişmeler ve Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konuları görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik 'pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını' belirterek uluslararası camianın da İsrail'e 'güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini', bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin konusunda Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine ve 'iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu' vurgulayan Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini söyledi.

Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyi’nin meseleye müdahil olmasının önem arz ettiğini ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın BM'de tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını dile getirdi.