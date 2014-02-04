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Yaşam

Erdoğan, progerie hastası Gamze'yi ziyaret etti

Başbakan Erdoğan, Almanya ziyaretinde Türk sivil toplum kuruluşlarını ve progerie hastası Gamze Yağar ile görüştü

04 Şubat 2014 12:03

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da progerie hastası Gamze Yağar’ı ziyaret etti.

Erdoğan, Almanya ve Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle görüştü. Bunun ardından halk arasında yaşlılık hastalığı olarak bilinen progerie hastası 14 yaşındaki Gamze Yağar'ı ziyaret etti.

Almanya'da yaşayan Kayserili bir ailenin çocuğu olan Yağar, Başbakan Erdoğan'a kendi yaptığı  resimlerinden oluşan 2014 yılı takvimini hediye etti.

 

Dünyada progerie hastası 40 kişi var

 

Başbakan'a Türkiye'de kendisiyle aynı hastalığa sahip kişilerle buluşma isteğini ileten Yağar, Başbakan'dan bu konuda olumlu yanıt aldı.

Progerie, halk dilinde erken yaşlanma hastalığı olarak biliniyor. Dünyada, Gamze gibi progerie hastası olan 40 kişi daha bulunuyor. Bunlardan ikisi Türkiye'de yaşıyor.

 

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