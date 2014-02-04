Erdoğan, progerie hastası Gamze'yi ziyaret etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da progerie hastası Gamze Yağar’ı ziyaret etti.

Erdoğan, Almanya ve Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle görüştü. Bunun ardından halk arasında yaşlılık hastalığı olarak bilinen progerie hastası 14 yaşındaki Gamze Yağar'ı ziyaret etti.

Almanya'da yaşayan Kayserili bir ailenin çocuğu olan Yağar, Başbakan Erdoğan'a kendi yaptığı resimlerinden oluşan 2014 yılı takvimini hediye etti.

Dünyada progerie hastası 40 kişi var

Başbakan'a Türkiye'de kendisiyle aynı hastalığa sahip kişilerle buluşma isteğini ileten Yağar, Başbakan'dan bu konuda olumlu yanıt aldı.

Progerie, halk dilinde erken yaşlanma hastalığı olarak biliniyor. Dünyada, Gamze gibi progerie hastası olan 40 kişi daha bulunuyor. Bunlardan ikisi Türkiye'de yaşıyor.