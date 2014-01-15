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AKP’den seçim öncesinde Almanya atağı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, Türkiye'de yaklaşan üç seçim öncesinde Almanya'da 114 büro açmayı planlıyor

15 Ocak 2014 14:44

AKP’ye yakınlığıyla tanınan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Almanya genelinde 114 büro açmayı planladığı bildirildi.

2004 yılında kurulan UETD'nin Hessen şube başkanı Muhsin Şenol, HR-Info Radyosu'na verdiği demeçte, kuruluşun Almanya çapında 114'ten fazla büro açmayı planladığını açıkladı.

UETD'nin Berlin, Münih, Stuttgart, Bremen, Regensburg, Siegen ve Kassel bürolarının faaliyete geçtiğini kaydeden Muhsin Şenol, "büroların siyasi ve sosyal alanlarda lobi çalışması yürüteceğini" söyledi.

Alman basın ajansı DPA'nın konuyla ilgili haberinde, "UETD'nin başlattığı büro atağının, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olduğu" kaydedildi.

Abdullah Gül'ün görev süresinin 2014'te dolmasından ötürü haziran ayında cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecek.

Yeni cumhurbaşkanı ilk kez halk oyuyla belirlenecek. Seçimde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da oy kullanabilecek.

UETD, şimdiye kadar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla düzenlenen organizasyonlarla dikkat çekti.

 

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