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Erdoğan: Partimizin seçim ofislerini yıktılar, hani bunlar özgürlükçüydü

Başbakan Erdoğan Ankara'da gerçekleştirilen metro açılışında Berkin Elvan'ın cenaze töreni sonrası yapılan protestoları '30 Mart yerel seçimleri öncesi kargaşa çıkaralım da bu kargaşa ile netice alır mıyız endişesi' olarak yorumladı

13 Mart 2014 13:54

Başbakan Tayyip Erdoğan, Berkin Elvan'ın cenaze töereninde yaşanan eylemlere göndermede bulunarak, "Dün İstanbul'da partimizin seçim ofislerini yıktılar. Hani bunlar özgürlükçüydü. Bunlar sahtekar. Bunlar sandığa inanmıyor" dedi.
 
Erdoğan, Ankara'da Kızılay-Çayyolu Metrosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "ODTÜ'de olduğu gibi çocuklarımızın eline molotofkokteyli vermiyoruz. Ellerine taş sopa vermiyoruz. Ellerine sapan, bilye vermiyoruz. Biz çocuklarımızın ellerine tablet bilgisayar, kalem, kitap veriyoruz" ifadesini kullandı.
 
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
 
Bugüne kadar eser var mı bunlardan? Yok. Şimdi çıkmışlar konuşuyorlar. Ne yapacaksınız onu söyleyin. Şunu bedava yapacağım, mazotu şu kadara indireceğim falan. Neyi kullandırıyorsun ya. Bu ülkeyi neyle idare edeceksin, bu personelin maaşını neyle ödeyeceksin. Siyaset dürüstlük üzerine inşa edilir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsı olmadan söndü.
 
Çocukların ellerine molotof değil tablet bilgisayarı veriyoruz 
 
ODTÜ'de olduğu gibi çocuklarımızın eline molotofkokteyli vermiyoruz. Ellerine taş sopa vermiyoruz. Ellerine sapan, bilye vermiyoruz. Biz çocuklarımızın ellerine tablet bilgisayar, kalem, kitap veriyoruz.
 
Hani bunlar özgürlükçüydü
 
Dün İstanbul’da partimizin seçim ofislerini yıktılar. Hani bunlar özgürlükçüydü. Bunlar sahtekar. Bunlar sandığa inanmıyor. Ve geleceklerini de görüyorlar. 30 Mart’ı şimdiden gördükleri için kargaşa çıkaralım da bu kargaşa ile netice alır mıyız diyorlar. Ama alamayacaklar. 

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