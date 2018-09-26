27-29 Eylül’de devlet ziyareti için Almanya’ya gidecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Milli Futbol takımı oyuncularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile fotoğraf çektirmiş olmasına gösterilen tepkiye anlam veremediğini söyledi.

Özil'in milli takımdan boşuna ayrılmadığını savunan Erdoğan, "Kim ırkçı saldırı ve hakaretlere maruz kalsa aynı şeyi yapardı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Funke Medya Grubu’na verdiği mülakatta pişmanlık duyulacak bir durum olmadığını belirtti ve Alman Milli Takımının fahri kaptanları arasında yer alan Lothar Matthäus’un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluştuğunu hatırlattı. Erdoğan “Oyuncularımız da hür vicdanlarıyla hareket edebilmeli. Bunu eleştiren kişilere üzülüyorum” dedi.

Mesut Özil Almanya’nın Rusya’daki Dünya Şampiyonası’nda elenmesinin ardından milli takımdan çekildiğini açıklamıştı. Özil, Alman Futbol Federasyonu’nu Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla ilgili eleştirilere karşı kendisini korumamakla ve ırkçılıkla suçlamıştı.

“Göçmen kökenlilere ayrımcılık yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özil milli takımdan boşuna ayrılmadı. Kim ırkçı saldırı ve hakaretlere maruz kalsa aynı şeyi yapardı” dedi. Erdoğan, Mesut Özil’in “kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyoruz” şeklindeki sözlerinin Almanya’daki oyunculara uygulanan ayrımcılığı çok iyi özetlediğini belirtti.

"Bir Alman futbolcu Bayan Merkel ile fotoğraf çektirse, onu linç mi edelim?”

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ırkçılık yapıldığı suçlamasını geri çevirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Almanya’da doğan Özil ile çeşitli vesilelerle bir araya geldiğini” belirtti ve “Mesut Özil Londra’da yaşıyor. Londra’ya gitmişken neden kendisiyle buluşmayayım? Bir Türk takımında oynayan herhangi bir Alman futbolcu Bayan Merkel ile fotoğraf çektirse, onu linç mi edelim?” dedi.

Böyle bir mantığa anlam veremediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Özil ve Gündoğan’ın kendilerini doğdukları ve ebeveynlerinin geldiği iki ülkeye de ait hissedebileceklerini” sözlerine ekledi.

Erdoğan: 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonuna talibiz

Funke Medya Grubu muhabirinin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkeyle ilgili sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Almanya'nın organizasyonu üstlenmek için gereken şartları yerine getirdiğini” söyledi.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın Türkiye ile Almanya arasındaki seçimde adilce karar alacağına güvendiğini belirten Erdoğan, Almanya'nın 1974 ve 2006 Dünya Şampiyonaları ile 1988 yılında düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda futbolseverlere güzel turnuvalar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aranan bütün şartları yerine getiren Türkiye gibi bir ülke de bu fırsattan yararlanabilmelidir” dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde Avrupa ülkelerine bile parmak ısırtacak modern statlar inşa edildiğini belirten Erdoğan, "UEFA'nın objektif karar alması durumunda bu gerçeği görmezden gelemeyeceğini” dile getirdi.

"Türkiye basın özgürlüğü ve internet gazeteciliğinde önde gelen ülkeler arasında"

Altyapıyla ilgili endişeleri yersiz bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 55 havalimanı, hızlı trenler, otoyol ve modern karayolu bağlantıları bulunduğunu, şehir içi ulaşımın da iyi düzeye geldiğini belirtti.

Şampiyona sırasında statların dolacağından ve sponsor ve reklam gelirlerinin artacağından kuşkusu bulunmadığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin aynı zamanda basın özgürlüğü, sosyal medya ve internet gazeteciliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe