Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması: Adil bir değerlendirme bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini söyledi. Erdoğan "Adil bir değerlendirme bekliyoruz" dedi.

UEFA Başkanı, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek. UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Lars-Christer Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.