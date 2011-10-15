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Politika

Erdoğan, Orgeneral Özel'e başsağlığı diledi  ANKARA (A.A)

15 Ekim 2011 14:58

-Erdoğan, Orgeneral Özel'e başsağlığı diledi  ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurca'daki mayın patlamasında bir askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Çukurca'da teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu 1 askerin şehit olması ve 2 askerin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'e başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini bildirdiği, yaralı askerlere de acil şifalar dileğinde bulunduğu belirtildi.

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