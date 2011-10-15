-Erdoğan, Orgeneral Özel'e başsağlığı diledi ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurca'daki mayın patlamasında bir askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Çukurca'da teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu 1 askerin şehit olması ve 2 askerin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'e başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini bildirdiği, yaralı askerlere de acil şifalar dileğinde bulunduğu belirtildi.