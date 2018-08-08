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Politika

Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı

08 Ağustos 2018 22:35

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu\'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ı telefonla aradı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.

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