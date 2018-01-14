Erdoğan: Önümüzdeki günlerde terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz (5)

ERDOĞAN, YOZGAT\'TA PARTİSİNİN İL KONGRESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat\'ta düzenlenen İl Kongresi\'ne katıldıktan sonra olumsuz hava koşullarından dolayı karayolu ile Yozgat\'a geldi. İl girişinde protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Rıza Kayaalp Spor Salonu\'na geçti. Bu arada Erdoğan\'ın hava muhalefeti nedeniyle gecikmesinden dolayı salon önünde yapacağı konuşma gerçekleştirilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katıldığı kongreye gelen binlerce kişi de salonun yetersiz olmasından dolayı içeriye giremedi.

Erdoğan, salona girerken coşkulu kalabalığın, \'Yozgat seninle gurur duyuyor\' sözlerine, \'Ben sizinle gurur duyuyorum\' şeklinde cevap verdi, 16 Nisan referandumunda yüzde 74 \'evet\' oyları nedeniyle Yozgatlılara teşekkür etti. Yozgat\'ın bir şehitler diyarı olduğunu söyleyen Erdoğan, terörle mücadelede 329 şehit verdiğini kaydetti, şehitlere rahmet diledi. Erdoğan, Yozgat\'a AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan bahsetti, yeni havaalanının ihalesinin de yapılmak üzere olduğunu ve 2020 yılında hizmete gireceğini açıkladı.

‘KİT’LER VE BİT’LER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'KİT\'lere kadro\' şeklinde slogan atılması üzerine, \"KİT\'ler ve BİT\'ler, bakın bu konuda yanlış bilgilendirmeler var. Biz KİT\'lerde de BİT\'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir. Zira bizim buradaki operasyonumuz aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır ve bunları kaldırarak nasıl ki KİT\'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT\'ler nasıl değerlendiriyorsa şimdi bu taşeronda olanlarda bu şekilde yapılacak, imkânlarla birlikte oranın elemanı olacak\" diye cevap verdi.

Erdoğan bu sırada kendisi için atılan \'dik dur eğilme Yozgat seninle\' şeklindeki slogana ise, \"Gençler biz bugüne kadar hiç bir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece rabbimizin huzurunda eğiliriz\" şeklinde karşılık verdi.

\'2019 ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının Türkiye için önemli bir yıl olduğunu belirterek \"Son 4 yılda yaşanan saldırıları hamdolsun boşa çıkardık. Bu süreçte şimdi yeni projeler, yatırımlar dönemi. AK Parti olarak önümüzdeki seçimlere daha büyük bir azimle sarılmak durumundayız. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Şimdi buradan söylüyorum, ana kademe 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Maşallah. Yozgat özellikle son seçimde çıtayı çok yükseltti. Bunun altına düşmek size, bize yakışmaz\" dedi.

BAHÇELİ\'YE TEŞEKKÜR ETTİ

2019 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, kendisine destek açıklamasında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye bir kez daha teşekkürlerini sunan Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Şimdiden 2019\'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli\'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır. Gönül isterdi ki bu milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak yerli ve milli duruştan anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil. Bu yolculuğumuz bizim biliyorsunuz 7 Ağustos\'ta başladı. 7 Ağustos\'da başlayan bu süreç güçlenerek buraya geldi. İnşallah daha da güçlenerek yola devam edeceğiz.\"

KILIÇDAROĞLU\'NU ELEŞTİRDİ

Erdoğan konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştirerek, şunları söyledi:

\"Şu anda dikkat ederseniz, Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen bir karar verdiğinde oraya herhangi bir savcı, işine gelmeyen bir iddianame hazırladığında, ona herhangi bir hakim, işine gelmeyen bir karar verdiğinde direk ona saldırdılar. Çünkü bu zatın derdi adaleti savunmak değil. Tek derdi ağababalarının döneminde olduğu gibi devletin tüm imkanlarının kendi partilerinin emrine verilmemiş olmasıydı. Çünkü artık devletin tüm imkanları milletin emrindedir. Geçen gün baktım. Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Peki bu zat aynı dönemde tek parti CHP\'sinde Nazilerden aşağıya kalmayacak işler yaptığını bilmiyor mu? Kendi partisinin yayın organının \'faşist İtalya\'ya selam\' manşetlerini bilmiyor mu? Milletimizin ibadet ettiği camileri satışa çıkardıklarını bilmiyor mu? İnsanlarımızın yedikleri kuru ekmeği karneyle satın aldıklarını bilmiyor mu? Şimdi Atatürkçü geçindikleri halde o dönemde paraların üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusunun resmini kaldırıp, kendi milli şeflerinin resmini koyduklarını bilmiyor mu? Geçmişteki tüm siyasi ve ekonomik krizlerin müsebbibin kendi iş bilmezlikleri ve hatta hıyanetleri olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Dert başka, onun tek derdi buralardan bir yol bulup ülkede yeni bir gerginlik alanı oluşturmaktır, yeni bir fitne kazanı kaynatmaktır. Kendi kayığına binen birilerini de yanına aldığı için bu aralar sesi biraz daha gür çıkıyor. Maalesef ana muhalefet partisinin ve ardından gidenlerin bu üslupları yüzünden ülkemizde hiçbir mesele kendi mecrasında tartışılamaz hale gelmiştir. Arada bir mecburen iki kelamla bile olsa kendilerine cevap vermek durumda kalıyoruz. Her zaman söylediğim gibi bizim için onun, bunun ne söylediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız, ardından da milletimiz ne der ona bakarız.

\'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD ile ile ilgili de \"Fırat Kalkanı harekatında ne dedik, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’. Şimdi Afrin\'de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz.\" dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından yeni evlenen Eda-Hakan Korkmaz çiftini yanına çağırdı. Bir süre Korkmaz çifti ile konuşan Erdoğan, bilezik hediye etti.

KONGREDEN NOTLAR

Yozgat AK Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi\'nin yapıldığı Rıza Kayaalp Salonu çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Kongreye gelen vatandaşlar kurulan arama noktalarında polis tarafından didik didik arandıktan sonra salona alındı. Salon kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı binlerce partili salon dışarısında kaldı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşma yaptığı salonda bulunan pankartlar dikkat çekti. Yozgat AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bir pankartta, \"Bay Kemal\'in kayığı binmez adamın ayığı\" ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer pankartta ise, \"Mazluma baba oldun, mağdura evlat. Kalbini ferah tut, gönlünü rahat. Apocu, FETÖ\'cü hainlere inat, Yine de Reis diyor Yozgat\" ifadesi yer aldı. Yine salonda bulunan partililere Türk Bayrağı ile AK Parti Bayrağı dağıtıldı.

Harun GÖKÇEOĞLU, Mustafa TURAPOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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