-ERDOĞAN: ''ONLARI DA KUCAKLAYACAĞIZ'' ANKARA (A.A)- 12.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''AK Parti'ye oy vermiş olsun ya da olmasın, tüm milletimize şunu tüm içtenliğimle söylüyorum, 12 Haziran 2011 Seçimlerinin galibi, hiç ama hiç şüphesiz, Türkiye'dir, bu aziz millettir. Bugün bir kez daha, Türkiye kazanmıştır. Bugün bir kez daha demokrasi kazanmıştır. Bugün bir kez daha, milli irade kazanmıştır, topyekün millet kazanmıştır'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Balkona eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Erdoğan, vatandaşları selamladı ve balkonda bulunan partililerle tek tek tokalaştı. ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları altında kürsüye çıkan Başbakan Erdoğan, konuşmasının başında uzun bir selamlama yaptı. Erdoğan, şunları söyledi: ''Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım; buradan, Ankara'dan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nden hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizi, 780 bin kilometrekarenin her bir zerresini, 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Melbourne'den Berlin'e kadar; Tokyo'dan Viyana'ya kadar; Paris'ten Toronto'ya kadar, 5 kıtadaki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, tüm soydaşlarımızı buradan selamlıyorum. Gözlerini Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'den gelecek haberleri büyük bir heyecanla takip eden, Bağdat, Şam, Beyrut, Amman, Kahire, Tunus, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Lefkoşa ve diğer tüm dost ve kardeş ülke başkentlerini, dost ve kardeş halkları da buradan muhabbetle selamlıyorum. 12 Haziran 2011 seçim sonuçları, ülkemize, milletimize, bütün coğrafyamıza, tüm dünyaya hayırlı olsun. Bu sonuçlar, inşallah, bölgemizde ve dünyada, barışa, adalete, huzur ve istikrara katkı sağlasın diyorum.'' -''ONLARI DA KUCAKLAYACAĞIZ, ONLARI DA ARAMIZA ALACAĞIZ''- Bugün sandığa giden ve oy kullanan tüm vatandaşlara yürekten şükranlarını sunan Başbakan Erdoğan, yurt dışından gelip oy kullanan Türk vatandaşlarına da teşekkür etti. Seçimlerde görev alan tüm kamu görevlilerine, güvenlik güçlerine, sandık görevlilerine ve müşahitlere ayrıca teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, bugün, çok farklı heyecanları aynı anda yaşıyoruz. Bir kez daha, Türkiye'deki her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Demokrasi tarihimizde, çok partili dönemde, nadir rastlanan bir biçimde, üçüncü dönem milletimizden yetki almanın heyecanını yaşıyoruz. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 16 milyon kişinin oyuna mazhar olmuşken, bugün oyumuzu 5 milyon arttırarak 21 milyon seçmenin oyunu almış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 22 Temmuz seçimlerine göre oy oranımızı artırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Aziz milletimize, bize olan, AK Parti'ye olan güveninden dolayı buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Şunu buradan tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum; AK Parti'ye oy vermiş olsun ya da olmasın, tüm milletimize şunu tüm içtenliğimle söylüyorum, 12 Haziran 2011 Seçimlerinin galibi, hiç ama hiç şüphesiz, Türkiye'dir, bu aziz millettir. Bugün bir kez daha, Türkiye kazanmıştır. Bugün bir kez daha demokrasi kazanmıştır. Bugün bir kez daha, milli irade kazanmıştır, topyekün millet kazanmıştır. Bugün millet, sandığa gitmiş, mührü eline almış ve son sözü söylemiş, son kararı vermiştir. Millet, bütün tartışmalara, bütün soru işaretlerine, bütün tereddütlere bugün net olarak son noktayı koymuştur. Bugün, benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Roman, tüm kardeşlerim, 74 milyon kazanmıştır. Bugün, işçiler kazanmıştır, memurlar kazanmıştır, emekliler, çiftçim, köylüm, esnaf kardeşlerim kazanmıştır. Bugün, benim tüm hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, bütün yavrularımız kazanmıştır. Bugün engelli kardeşlerim, yoksul kardeşlerim, kimsesiz kardeşim kazanmıştır. Bugün, küresel ölçekte, mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır. İstanbul kadar Saraybosna kazanmıştır; İzmir kadar Beyrut kazanmıştır; Ankara kadar Şam kazanmıştır; Diyarbakır kadar Ramallah, Nablus, Cenin, Batı Şeria, Kudüs, Gazze kazanmıştır. Bugün Türkiye kadar Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar, Avrupa kazanmıştır. Bugün, demokrasi kadar, özgürlük kadar, barış, adalet, istikrar kazanmıştır.'' Başbakan Erdoğan, partililer tarafından, ''Kıskananlar çatlasın'' sloganı atılması üzerine, ''Çatlamasın, çatlamasın. Onları da kucaklayacağız. Onları da aramıza alacağız'' dedi. Erdoğan, ''Vur vur inlesin Kılıçdaroğlu dinlesin'' sloganı atılınca da ''Biz vurmaya değil, sevmeye geldik. Karşılık bulduğumuzda aynen bu yola devam ederiz. Karşılığını bulmadığımızda da sadece cevabını verir geçeriz'' diye konuştu.