Erdoğan Obama'dan PKK'nın elebaşlarını istedi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile kritik bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında, Türkiye’ye dönüşünde ise, “ABD-Türkiye-Irak üçlü mekanizması çerçevesinde istihbarat paylaşımının ötesinde başka adımlar da atılabilir” dedi.



Nedir bu adımlar?



Başbakan, Obama’dan “somut olarak” ne istedi?



Ankara kulislerinde dün hep bunlar konuşuluyordu.



Ve biraz araştırınca ortaya da çıktı.



İşte bu kritik soruların yanıtı;



Hürriyet gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı’ndan Kuzey Irak’taki PKK elebaşlarının “bir an önce yakalanmasını” istedi.



Obama’ya, Türkiye’de artan terörün ABD karşıtlığını da körüklediğini anlattı ve bu büyüyen duyguya karşı ancak, “somut bir adımla” karşı koyulabileceğini söyledi. Ve “bu nedenle, derhal Kuzey Irak’ta somut adım bekliyoruz. En somut adım ise, PKK elebaşlarının yakalanması, adalete teslim edilmesidir” mesajı verdi.



Başbakan, hem ABD’nin, hem de Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminin “hassasiyetlerinin” farkında olduklarını, ancak bu konuda zaten üçlü mekanizmada bir “eylem planı” üzerinde anlaşıldığını hatırlattı ve ekledi;



“Bu eylem planının, hızlandırılmasını, hayata geçirilmesini bekliyoruz…”





İŞTE EYLEM PLANI:



Üçlü mekanizma çerçevesinde Türkiye-Irak ve ABD arasında bugüne kadar pekçok toplantı yapıldı.



Ancak en kritik toplantı 11 Nisan 2010’da İstanbul’da gerçekleştirildi.



Toplantının kritik olmasının nedeni, ilk kez bir “eylem planı” üzerinde uzlaşılması oldu.



Hem ABD, hem de Bağdat hükümeti, hem de Kuzey Irak yönetimi, bu eylem planına itiraz etmediler.



Hatta, eylem planı çerçevesinde bir “takvim” bile oluşturuldu; Hangi adımların, ne zaman atılacağı da belirlendi. Takvim, öyle tam tarihler verilerek oluşturulmasa da, hangi adımların “kısa vadeli”, hangilerinin “orta” ya da “uzun vadeli” olacağı da bu plana konuldu.





Peki neler var o eylem planında?



* Kuzey Irak’taki PKK elebaşları yakalansın, adalete teslim edilsin



* PKK’ya Kuzey Irak’ta verilen lojistik destek kesilsin. Bu çerçevede, teröristlerin haberleşmesi, tedaviye erişimi sonlandırılsın

* PKK’nın Kuzey Irak’taki mevcut kampları, başta Kandil olmak üzere kapatılsın.



* PKK terör kamplarına en büyük lojistik ve eleman desteği veren Mahmur kapatılsın.



* Örgütün Kuzey Irak’taki özgür hareket etmesi engellensin. PKK elebaşlarının gazetecilere özgürce mülakat vermelerinin, bölgede serbestçe hareket ve yolculuk etmelerinin önü kesilsin.



* Örgüte yönelik bu sıkıştırma peşmergeler, ya da bizzat bölgedeki ABD askerleri tarafından gerçekleştirilsin PKK yandaşı örgüt ya da siyasi partilerin Irak içinde siyasi faaliyette bulunması engellensin.





Uzlaşma var, 'takvim' sıkıntılı



Nisan’da gerçekleştirilen toplantıda ana hatlarıyla bu konularda, hem ABD yönetimi, hem Irak hükümeti, hem de Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi ile uzlaşmaya varıldı.



Uzlaşmaya varılamayan ya da tam olarak kesinleştirilemeyen konu ise, bu adımların atılma hızı oldu.



Şimdi Ankara’nın talebi, artan terör karşısında bu adımların, “hızlandırılması”.









