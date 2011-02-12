-ERDOĞAN OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştüğü bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, şunlar kaydedildi. ''Bu akşam Sayın Başbakanımız ile ABD Başkanı Sayın Obama arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Obama'nın aramasıyla gerçekleşen görüşmede başta Mısır olmak üzere, bölgeyle ilgili sorunlar ele alınarak, görüş alışverişinde bulunulmuştur.''