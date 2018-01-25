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Erdoğan, o sureyi yanlış mı tercüme etti; Diyanet'in sitesinde ne yazıyor?

"Erdoğan 'Tin' kelimesini 'Tin helvası' diye tercüme etti"

25 Ocak 2018 16:49

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak dün (24 Ocak 2017) açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, konuşması sırasında örnek verdiği sureyi yanlış tercüme ettiği ileri sürüldü. 

"Erdoğan 'Tin' kelimesini 'Tin helvası' diye tercüme etti" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sonrasında incelediği meallerde böyle bir tercümeye rastlamadığını belirtti. Hakan, "Altı maddede 'Türkiye'nin menfaati nerededir' sorusunun cevabı" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Kuran-ı Kerim’de “Tin suresi” var.

İlk dört ayeti şöyle:

1- Ant olsun o incire, o zeytune,
2- Sina Dağı’na,
3- Ve bu güvenli beldeye ki,
4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

“Tin”, incir demek.
“Zeytun” ise bildiğimiz zeytin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün konuşmasında “Zeytin Dalı harekâtı”ndan söz ederken...
“Tin suresi”nin ilk ayetine atıf yaptı.

Ancak...

“Tin” kelimesini “Tin helvası” diye tercüme etti.

Meallere şöyle bir baktım:

“Tin” kelimesini “Tin helvası” diye tercüme edene rastlamadım.

Hepsinde “tin”, incir diye tercüme ediliyor.

Erdoğan yanıldı mı, yoksa bu konuda bir bildiği mi var?

Doğrusu çok merak ediyorum.

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