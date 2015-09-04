Erdoğan: O fotoğrafı görünce ağladım, yıkıldım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bodrum'da mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi'nin fotoğrafını görünce yıkıldığını söyledi.Erdoğan, fotoğraf karşısında kendilerine "İnsanlık nerede, insanlığın vicdanı nerede?" sorusunu sorduklarını ifade ederek, 3 yaşındaki bir çocuğa ait bu fotoğrafın kendilerini ağlatan bir kare olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Ben doğrusu tüm Batı dünyasını bu konuda suçlu buluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , CNN International'a konuk olarak, Bodrum'da mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve fotoğrafları dünyanın gündemine oturan Suriyeli çocukla ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN muhabirinin, Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin fotoğrafını gördüğünde nasıl tepki verdiği yönündeki sorusu üzerine, fotoğrafı gördüğünde ailesiyle birlikte olduğunu, çocuklarının ve torunlarının da fotoğrafı gördüğünü ve yıkıldığını söyledi.

"İnsanlık nerede?' diye sorduk"



Erdoğan, fotoğraf karşısında kendilerine "İnsanlık nerede, insanlığın vicdanı nerede?" sorusunu sorduklarını ifade ederek, 3 yaşındaki bir çocuğa ait bu fotoğrafın kendilerini ağlatan bir kare olduğunu ifade etti.

"Daha önce de ne yazık ki Akdeniz'in azgın sularında çok sayıda çocuk, anne ve babanın boğulduğu" diyen Erdoğan, sadece Türk sahil güvenlik görevlilerinin yıl başından bu yana Akdeniz'de 50 binden fazla kişiyi kurtardığına dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin "Suçlu kim" sorusuna, "Ben doğrusu tüm Batı dünyasını bu konuda suçlu buluyorum" yanıtını verdi. Erdoğan, Batı'yı "Akdeniz'i bir mezarlığa dönüştürmekle mi suçladığı" yönünde soruyu da "gerçeğin bu olduğunu" söyleyerek yanıtladı.



Akdeniz'e sınırı olan ülkelerin bu insanları kabul etmek istemediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye 'nin sınırlarına dayanan insanları misafir olarak kabul ettiğini, onlara ev sahipliği yaptığını, bu nedenle de Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye gelenlerin sayısının 2 milyonu aştığını vurguladı.

'Bu nasıl bir yaklaşım?'

Erdoğan, Alman bir bakanın Türk yetkililerin ülkeye kabul ettiği kişilerden bazılarının seçilerek Almanya'ya götürülmesi yönündeki önerisini de eleştirdi ve "Bu nasıl bir yaklaşım, bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke yönetimlerinin de sorumluluk alması ve bu insanlara ortak bir operasyonla yaşama şansı verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Az önce gösterdiğiniz şu resmi görmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.