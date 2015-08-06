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Erdoğan, nikah şahidi olacağı Yavuz Bingöl'ün düğününe katılmadı

Bingöl, 'Tayyip Bey'in sokaklarda ölmüş annesine küfredildiği zaman, ertesi gün o da Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı. Bu çok insani bir şey...' sözleri nedeniyle tepki çekmişti

06 Ağustos 2015 12:41

Gezi Parkı protestoları sırasında polis tarafından atılan gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesinin miting meydanlarında yuhalatılmasına ilişkin söylediği "Tayyip Bey'in sokaklarda ölmüş annesine küfredildiği zaman, ertesi gün o da Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı. Bu çok insani bir şey..." sözleriyle gündeme gelen Yavuz Bingöl, müzisyen Öykü Gürman'la Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda evlendi. Daha önce Bingöl’in nikah şahidi olacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan is düğüne katılmadı.

Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın nikaha katılırken nikah şahitliğini Mustafa İlbak ve Yavuz Bingöl'ün 3 arkadaşı yaptı. Davetliler arasında Egemen Bağış ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da vardı.

Nikah töreninden sonra Çiftler dans etti ve Yavuz Bingöl eşiyle birlikte sahnede yaklaşık bir saat şarkı söyledi.

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