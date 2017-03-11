Erdoğan, Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğine atanmasını onayladı, 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanlığı, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylamıştır.”
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı tarafından Rektör atamalarına ilişkin de açıklama yapıldı.
YÖK’ün önerdiği isimler arasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'ı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Prof. Dr. Recep Şentürk'ü atadı.