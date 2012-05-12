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Politika

'Erdoğan, Musa peygamber gibi halkını vaat edilen topraklara götüremiyor'

20 yıldan uzun bir süre Türkiye'de muhabirlik yapan Andrew Finkel, ABD'de yayınlanan New York Times gazetesine yazdığı yazıyla değerlendirdi

12 Mayıs 2012 12:14

ABD'de yayınlanan New York Times gazetesinde 20 yıldan uzun bir süre Türkiye'de muhabirlik yapan Andrew Finkel, "Erdoğan şu an çölde gezinen Musa gibi; halkını bir tür esaretten kurtardı ama onları vaat edilen topraklara götüremiyor" dedi.

Miliyet'in haberine göre, 20 yıldan uzun bir süre Türkiye'de muhabirlik yapan Andrew Finkel, Türkiye'nin başkanlık seçimine geçişiyle ilgili tartışmaları ABD'de yayınlanan New York Times gazetesine yazdığı yazıyla değerlendirdi.

İşte Finkel'in "Erdoğan'ın sıradaki hamlesi" başlıklı yazısından bazı ifadeler: "Türkiye'nin başbakanının kullanma süresi mi doldu? Başkanlığa geçilirse Erdoğan 2014'te gemiye atlayıp hayatında sahip olmadığı kadar büyük bir güçle ülkeyi yönetmeye devam edecek.

Değişimi sağlayan araç, tarihi geçmiş anayasanın değiştirilmesi olacak. Hükümet anayasayı değiştirme isteğinde haklı fakat yeni anayasa eskisinden iyi olmak zorunda.

Anayasa Erdoğan'ın iktidara daha da tutunmasının aracı haline dönüşmemeli.

Erdoğan şu an çölde gezinen Musa gibi; halkını bir tür esaretten kurtardı ama onları vaat edilen topraklara götüremiyor.

Eğer Türkiye'nin başkanlık sistemine sahip olması gerektiğine bu kadar inanıyorsa, ilk yapması gerekn şey aday olmadığını açıklamalı.

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