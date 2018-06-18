Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (3)

ERDOĞAN ORDU’DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı\'yla 4 bin kilometre kare üzerinde bir alanın güvenli hale getirildiğini vurgulayarak, \"Şimdi de Mümbiç\'te Amerika\'yla vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Mümbiç sınırlarındaki unsurları bulundukları yerleri terkettiler. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus’a 200 bin geri dönüş oldu, devam ediyor, edecek\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun\'un ardından Ordu\'ya gelerek 19 Eylül Stadyumu\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Suriye sınırındaki terör operasyonlarına değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP\'nin caumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin eleştirilerine cevap verdi. Afrin ve Cerablus\'a 200 bin geri dönüş olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bay Kemal, bay Muharrem ne diyorlar?\' Afrin\'de ne işiniz var? Cerablus\'ta ne işiniz var\'. Bay Muharrem televizyon programında ne diyor? “Irak’a giremeyecekler göreceksiniz” diyor. Hatırlıyorsunuz değil mi ? Ne oldu Bay Muharrem. Girdik mi, Kandil’i vurduk mu ? Bay Muharrem kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız halkımızdan. Sen daha bizi tanıyamadın. Biz hakka ve halka teslim olduk. Biz icazeti oralardan değil halkımızdan aldık ve bu yola böyle çıktık. Münbiç’in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus’a 200 bin geri dönüş oldu, devam ediyor, edecek\" dedi.

BİZ ENSAR KÜLTÜRÜNÜ İYİ BİLİRİZ

Suriye\'de güvenli bölge haline getirilen bölgelerin büyümesiyle ülke dönüşlerin de hızlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Fakat CHP ne diyor, bu zihniyet? \'Suriye’den gelen bu insanları niye aldınız?\' Biz ensar kültürünü iyi biliriz, Bay Kemal sen ensar kültüründen anlamazsın, senin adayın da anlamaz. Biz kimin ensar, kimin muhacir olduğunu da iyi biliriz. Biz o 3,5 milyon mülteciyi o katillerin, o yağdırdıkları bombalardan kaçan o insanlar için kapılarımızı açtık. Onlar bizim kardeşlerimizdi, kapılarımızı açarak onlara kardeşliğimizi gösterdik. Şimdi Münbiç’i ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Şimdi PYD, YPG orayı terk ediyorlar. Bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Biz şu 15-16 yılda diplomasinin en ileri noktada olanını yaptık. İşte şimdi de bak Münbiç’ten çıkıyorlar. Ayın 4’ünde benim Dışişleri bakanım Amerika’daydı değil mi? Görüşmeleri yaptılar. Yapılan görüşmeler sonucunda onlar Fırat’ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz, Rusya, İran beraber çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde kararlıyız. İdlib’de Tel Rıfat’ta aynı kararlılığı devam ettiriyoruz. Buralarda da Türkiye\'nin nasıl bir devlet olduğunu Afrin, Zeytin Dalı Harekatı\'yla gösterdik mi? Gösterdik. Ama Bay Kemal bundan anlamaz, Bay Muharrem hiç anlamaz\" diye konuştu.

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