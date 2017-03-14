Erdoğan: Münbiç operasyonu başladı ve yürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) PYD’nin Menbiç’te yönetim ilan ettiğine ilişkin olan haberine ilişkin olarak “Bunların hepsi hikâye. Bunlar blöf yapıyorlar. Orada özerklik ilanı filan. Daha önce Kuzey Suriye’de özerklik ilan etmişti, ne oldu? Buralarda Türkiye’nin onayı olmadan adım atamazlar” dedi.

A Haber ve ATV’nin ortak yayınına konuk olan Erdoğan, PYD’nin psikolojik bir ortam yaratarak özerklik ilan etme gayreti içerisinde olduğunu söylerken Menbiç kenarında bazı köylerin alındığını söyledi.

Erdoğan, “Menbiç operasyonu başladı ve yürüyor diyebilir miyiz?” sorusuna “Tabii” yanıtını verdi.