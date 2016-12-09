Erdoğan: MHP’nin tavrı olumlu anayasa teklifi Meclis'ten geçecektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP ve MHP arasında yapılan anayasa görüşmelerinde dün uzlaşı çıkmasının ardından kendisinden randevu isteyen bir grup AKP milletvekilini kabul etti. AKP ve MHP’nin önemli bir uzlaşmaya imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "MHP’nin tavrını olumlu buluyorum, teklifin Genel Kurul’dan geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kendisinden randevu isteyen bir grup AKP milletvekili ile bir araya geldi. Erdoğan, milletvekillerinin ülke gündeminde bulunan konulara ilişkin görüşlerini ve illeri ile ilgili sorunlarını dinledi. Erdoğan, milletvekillerinin AKP tarafından hazırlanan ve MHP'nin desteği ile Meclis'ten geçirilip referanduma sunulması hedeflenen cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı değerlendirmeler üzerine, "MHP, AK Parti ile çok önemli bir uzlaşmaya imza attı. Ben MHP'nin genel tavrını olumlu buluyorum. Bu tavrı Genel Kurul'da da sürdüreceklerini ümit ediyorum. MHP'nin bu tavrına bakarak değişikliğin Genel Kurul'dan geçeceğini ve referanduma sunulacağını düşünüyorum" diye konuştu. Fire tartışmalarına da değinen Erdoğan, bu konuda AKP'ye sonuna kadar güvendiğini, paketin 330'u bulması konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşündüğünü kaydetti.

"TL'ye dönüş memnun etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar bozdurma sürecinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, faizlerin düşmesi gerektiğinin tekrar altını çizerek "Ben yalnız kalsam da faizlerin düşürülmesi gerektiğini savunmaya devam edeceğim. Çünkü faizler düşerse yatırımlar artar, işsizlik azalır. Bu çok önemli. Son 5 yıldır bu faizlerin düşürülmesi konusunu hep tekrarladım. Sonuna kadar da bunu savunacağım" şeklinde konuştu.

Devlet gününde gündem terör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün haftalık olağan görüşmeler kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti. Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, ardından da Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Kabullerde, terörle mücadele, Fırat Kalkanı harekâtı başta olmak üzere Suriye ve Irak'taki son gelişmeler ele alındı.