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AKP ile MHP anayasa metninde anlaştı

Metnin cuma ya da cumartesi sunulması bekleniyor

08 Aralık 2016 23:23

AKP ve MHP arasında yapılan anayasa görüşmelerinde sona gelindi. İki partinin uzlaştığı belirtilirken, teklifin cuma akşamı ya da cumartesi günü Meclis'e gelmesi bekleniyor.

CNN Türk'den Hande Fırat'ın ulaştığı bilgilere göre AKP’nin taslağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunduğu ve iki parti arasında taslak konusunda hiçbir pürüz kalmadığı belirtildi.

Yarın akşam ya da cumartesi günü yeni anayasa taslağının meclise sunulması bekleniyor.

Ardından referandum sürecinin başlaması öngörülüyor. 

Bahçeli: Pürüz yok

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'pürüzlerin giderilmesi' talebi üzerine 5 Aralık'ta sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bahçeli bu görüşmeden sonra "Pürüzler giderildi mi" sorusuna "Pürüz yok zaten" karşılığını veren Bahçeli, "Anayasa değişiklik teklifinin bu hafta Meclise gelmesini bekleyebilir miyiz?" sorusuna da "Onlar bilir onu. Bilemiyorum onların alanı, bizim değil" demişti.

Kulislere yansayan pürüzler neydi?

Kulislerde cumhurbaşkanının Yüce Divan’da yargılanabilmesi için MHP’nin Meclis’te 367 oyda ısrar ettiği buna karşın AKP’nin 413  önerisinin arkasında durduğu konuşuluyordu.

İki parti arasında, anayasa değişikliğinin 2019 olarak belirlenen yürürlük tarihinden önce Cumhurbaşkanına yetkilerin verilmesiyle ilgili pürüzden söz ediliyordu. MHP’nin bir geçiş maddesiyle  böyle bir yetkinin kullanılmasına sıcak bakmadığı belirtilmişti.

Ayrıca MHP’nin Cumhurbaşkanına TBMM’yi fesh yetkisi vermesine de sıcak bakmadığı ifade ediliyordu.

Metinde 'yedek milletvekilliği'nin de yer aldığı belirtiliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu belirlerken, bir milletvekili seçmesi durumunda eksilecek koltuğa bu yedek milletvekili getirilecek.

 

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