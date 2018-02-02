"Erdoğan, MHP'li belediyeleri ziyaret edecek ama bu iş, sanki başkanların daveti ile gerçekleşmiş gibi yapılacak"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP'li belediyeleri "toplu açılış töreni" adı altında ziyaret edeceğini iddia etti. Takan, "Ama bu iş, sanki MHP'li belediye başkanlarının daveti ile gerçekleşmiş görüntüsü ile yapılacak" diyerek, "Saray, başta büyükşehirler olmak üzere MHP'li belediye başkanlarına "Erdoğan'ı davet edin" şifahi talimatı verdi" ifadesini kullandı.

AKP ile MHP 2019 seçimleri için ittifak komisyonu kurmuştu. Komisyonun gelecek hafta çalışmalarını tamamlayıp, parti liderlerine sunacağı iddia edildi. Ayrıca komisyonun, ittifak modeli üzerinde görüş birliğine büyük oranda vardığı öne sürüldü.

Takan'ın "Saraydan MHP'li Belediyelere "Davet Edin" talimatı gitti!.." başlığıyla (2 Şubat 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Formül nasıl olacak?.. Oy pusulalarına nasıl yansıyacak?.. Mührü nereye vuracağız?.. Seçim barajı kaç olacak?.. Tek liste mi çift liste mi?.. Bu sorularla kafalarınızı hiç çatlatmayın!.. Hepsi teferruatta kaldı. AKP eş Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, MHP'yi tamamen saraya teslim etti. Ancak, ittifakı garantileyen sarayın işi öyle göründüğü gibi kolay değil. Çünkü, hızla eriyen MHP oylarını geri döndürebilmek için oy pusulası formülden daha sihirli formüllere ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Ve hummalı(!) bir arayış içindeler...

Başkentin hararetli siyasi kulislerinde neler olup bittiğini sizlere aktarabilmek için sırasıyla gidelim;

Sarayın, Yüksek Seçim Kurulu'na "her an bir erken seçim için hazırlıklı olun" talimatı verdiğini 2 gün önce yazmıştık. Saray ekibi, YSK ile koordineli çalışmalarına devam ediyor. Kulağıma gelenlere göre, saraydan tarafsız(!) YSK'ya "sıkıntınız varsa, ödenek desteği de yapalım" denmiş. Saray kaynaklarının ifadelerine bakılırsa, Afrin- Menbiç algısı hızla nakite çevrilmeli... Ancaak!.. AKP-MHP ittifakı tamamda... Ya gerisi?. Zeytin Dalı Harekatının başlamasından sonra sarayın yaptırdığı anketlerde hâlâ sıkıntı var. Kan arayışı devam ediyor. En baba ankette AKP'nin oy oranı yüzde 0.5 artmış gözüküyor. Yani; sarayın elindeki son anket, AKP'nin şu anda yüzde 40.5 civarında gezdiğini söylüyor. MHP ise hâlâ yüzde 7'yi bulamıyor. Sahada çalışmalarını sürdüren saraya yakın anketçiler, "çok zorlanırsa MHP yüzde 6 olur" diye rapor veriyor. 40.5 artı 6 ne yapar?.. 46.5.. O zaman ne yapmak lazım!.. AKP-MHP ittifak komisyonu, Meclis Beştepe sosyal tesislerinde çay-kahve içip, meyve yiyip sohbet ederken saray ittifakta yeni bir kurgu formülü geliştirdi. Buna göre, AKP Genel Başkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde MHP'li belediyeleri ziyaret edecek. Ama bu iş, sanki MHP'li belediye başkanlarının daveti ile gerçekleşmiş görüntüsü ile yapılacak. Saray, başta büyükşehirler olmak üzere MHP'li belediye başkanlarına "Erdoğan'ı davet edin" şifahi talimatı verdi. R. Erdoğan gelen davet üzere Adana, Isparta başta olmak üzere MHP'li Belediyelerin bulunduğu illerde toplu açılış törenleri yapacak ardından da MHP'li belediye başkanlarını makamlarında ziyaret ederek fotoğraf verecek. İşe yarar mı?.. Umut dünyası...Yerse pazarı!.. Osmaniye'ye, Devlet Bahçeli mitingine gönderilen AKP destek kıtaları işe yaramadı demek...