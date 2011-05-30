-ERDOĞAN METRO DENEMESİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partinin Ataşehir mitinginin ardından, Kadıköy-Kartal Metrosu deneme seferini yaptı. Başbakan Erdoğan 22 kilometrelik hattın, 1.6 milyar dolara mal olduğunu belirterek, hattın yapımının bu yıl sonu itibarıyla sona ereceğini bildirdi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile birlikte metro hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra deneme sürüşünü yapmak için metronun yanına geldi. Makinist koltuğuna oturan Başbakan Erdoğan, Kozyatağı'ndan Kartal Soğanlık'a kadar metronun deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Kozyatağı ile Kartal Soğanlık arası yaklaşık 25 dakika sürdü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kadıköy-Kartal metrosu ile ilgili sıkıntılı bir sürecin yaşandığını ve test sürüşü aşamasına gelindiğini belirtti. Erdoğan şöyle konuştu: ''Kaynarca'ya kadar 24.5 kilometre olacak ve o da yaklaşık 1.9 milyar dolara bitirilecek. Bugün test sürüşünü yapıyoruz. Bu özellikle kitle taşımacılığında büyük bir rahatlama getirecek. Zira günde burada 1 milyon vatandaş taşınacak. Bu bakımdan çok önemli.'' -BAHÇELİEVLER'E METRO- Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''Hattın tamamlanması ne kadar sürecek'' sorusu üzerine, ''Hattın yapımı bu yıl sonu itibarıyla sona erecek'' dedi. Bir gazetecinin ''Metrobüs beş yıl sonra yetersiz hale gelecek. Avrupa yakasına da metro yapılacak mı'' sorusunu yanıtlarken Erdoğan, bunların hepsinin peyderpey olacağını ifade ederek, Metrobüs'ün yapımının çok daha kısa sürede, çabuk ve ucuz maliyetle yapıldığını, şu anda bu işlevi büyük ölçüde gördüğünü anlattı. Erdoğan, ''Bunlar geçiş dönemidir, geçiş tedbirleridir. Bahçelievler'de planlanan ve adım atılacak bir metro olayı söz konusu. İstanbul metro sistemi içinde en uzun noktada ulaşım neyse bunları gerçekleştirecek. Bunlardan bir tanesi Anadolu yakasında Üsküdar'dan Ümraniye'ye ve Çekmeköy'e kadar devam eden bir çalışmamız da var'' diye konuştu. -''BALYOZ'' SORUŞTURMASI- Başbakan Erdoğan, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasına ilişkin soru üzerine, ''Şu anda yargıda, bir şey söyleyemem'' dedi.