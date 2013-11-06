Erdoğan: Meşru hayat ve gayrimeşru hayat vardır, gayrimeşru hayatı kabul edemeyiz

Başbakan Tayyip Erdoğan Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen ile birlikte yaptığı basın açıklamasında yabancı bir gazetecinin sorduğu "kızlı erkekli öğrenci evleri"nin denetlenmesine ilişkin soruya cevap olarak, "Halkımızın özel hayatı bizim teminatımız altındadır. Meşru hayat ve gayrimeşru hayat vardır. Biz gayrimeşru hayatı kabul edemeyiz. Buna bağlı olarak bizim sorumluluklarımız vardır" dedi.

Erdoğan'ın Helsinki'de yaptığı açıklama şöyle:

'Onu Kılıçdaroğlu'na sorun'

- Sayın başbakan size iki sorum olacak. Geçtiğimiz günlerde demokratikleşme paketini açıkladınız. Bu paketin olası fasıllara etkisi nasıl olur? Mustafa Sarıgül, henüz CHP tarafından aday gösterilmedi ancak iddialı sözleri var, durumu nasıl değerlendirirsiniz?

İşin yürütme alanına ilgili kısmını süretle uygulamaya koymuş durumdayız. Yasal düzenleme gerektiren süreçin de altyapı çalışmaları sürmektedir. Bunlar yakında parlementoya taşınacaktır.

İkinci sorunuzu cevaplamayı gereksiz buluyorum. Bunu ana muhalefet partisi başkanı sayın Kılıçdaroğlu'na sormalısınız

'Birileri özel olarak görevlendirmiş herhalde arkadaşı'

Başbakan Erdoğan, yabancı bir gazetecinin Türkçe sorduğu, öğrenci evlerinin denetlenmesine ilişkin soruyu cevaplamaya "Değerli arkadaşımı birileri özel olarak görevlendirmiş herhalde" sözleri ile başladı. Erdoğan'ın gazetecenin sorusuna sinirlendiğini belli eden bir uslupla cevapladığı soru ve Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

- Türkiyede artan bir rahatsızlık var. Siz ve hükütmetinizin kişilerin özel hayatlarına müdahale ettiğine dair eleştiriler var. Özellikle de kız ve erkek öğrencilerin birlikte yaşaması için yaptığınız açıklamalar. Böyle bir şeye neden gerek var?

Değerli arkadaşımı herhalde birileri özel olarak görevlendirmiş. Öyle anlıyorum. Çünkü 11 yıldır Başbakan'ım. 4,5 yıl belediye başkanlığım var. Biz kimsenin özel hayatına bugüne kadar müdahale etmiş değiliz. Eğer etmiş olsaydık Türkiye'de iki kişiden birinin oyunu almış olmazdık. Bu konuda bizim en büyük teminatımız halkımızdır. Üç dönemdir oyları arta arta yükselen bir iktidarız. Halkımızın özel hayatı bizim teminatımız altındadır. Meşru hayat vardır gayrı meşru hayat vardır. Bu noktada da bize düşen görevler vardır. O görevler de yasalarla bellidir. Yasalar bize hangi görevi verirse biz o görevler çerçevesinde adımlarımız atarız.