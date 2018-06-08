"Erdoğan, Mersin'deki mitinge 7 helikopterle geldi" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Mersin mitingine biri polis, biri cankurtaran helikopteri olmak üzere toplam 7 helikopterle geldiği iddia edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Mersin’e gelen Erdoğan’ın mitingi dolayısıyla Mersin’in en işlek caddesi olan İnönü Bulvarı saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Mitingin geç başlaması ve sıcak havanın etkisiyle çok sayıda kişi Erdoğan’ın konuşmasını beklemeden miting alanından ayrıldı.

Erdoğan, Mersin’de geçmiş yıllarda yaptığı mitinglerdeki kalabalıklardan daha az sayıda insana hitap etti. Çevre ilçelerde otobüslerle çok sayıda kişi Mersin’e getirilirken MHP’li Büyükşehir Belediyesi de, belediye otobüslerini görevli yazısı eşliğinde mitinge insan taşımakta kullandı. Erdoğan mitingde Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yerine millet bahçesi yapacaklarını belirterek “Çoluk çocuğu ile millet bahçesinde yatıp yuvarlanacaklar” dedi.

Millet kıraathaneleri vaadi



Ardından Hatay’da konuşan Erdoğan, “Millet kıraathaneleri” açacaklarını söyledi. Erdoğan, “Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz. 24 saat açık olacak” dedi.