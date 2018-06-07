Erdoğan: Bay Muharrem Yap-İşlet-Devret nedir bilmiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında yapılan yollardan bahsederek, "Bay Muharrem Yap-İşlet-Devret nedir bilmiyor" dedi.

7 Haziran 2015'te yapılan seçimleri hatırlatan Erdoğan, "7 Haziran'ın ardıdan neler yaşpandı biliyorsunuz değil mi?" diye sorarak 54 kişinin hayatını kaybetmesini hatırlattı.

CHP'nin Ankara'dan başlayıp İstanbul'da sonlandırdığı Adalet Yürüyüşü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a terör örgütleriyle yürüyüş yapan" sözleriyle CHP'ye yüklendi.

Erdoğan çırağa dükkan emanet edilmeyecceğini söyleyerek, "Bunlara da devlet emanet edilmez" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tüm renkleri ve zenginlikleri ile Mersin halkı esenle yaşıyorsa geleceğimize güvenle bakarız demektir. İnşallah 24 Haziran'daki seçimler bu güzel iklimi daha iyi hale getirecektir. Mersin'in tercihini istikrardan yana kullanacağına. Mersin 24 Haziran'da güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

Biz 16 yıldır bu ülkeyi hizmet siyaseti ile kaldırdık. Mersin'e yaptığımız yatırımı Bay Kemal, Bay Muharrem anlar mı? Önümüzdeki 3 yıl içinde bin kişilik bir yurt daha açıyoruz. Tarsus Üniversitesi'ni açıyoruz, biz yaparız, onlar yıkar, öyle diyorlar. Tevfik Sırrı Gün Stadyumu'nu Millet Bahçesi yapıyoruz, biz yapamayacağımızı vaat etmeyiz.

"Bay Kemal bu senin SSK Genel Müdürlüğüne benzemez"

Sağlıkta 13'ü hastane olmak üzere 35 sağlık tesisi yaptırdık. 15 ayda yeni yaptığımız şehir hastanesinden 3,5 milyon kişi hizmet aldı. Bay Kemal bu senin SSK Genel Müdürlüğüne benzemez. Bunların hayatları hep böyle, SSK'ya genel müdür olacaksın hep şikâyette bulunacaksın.

Yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar. Bir zamanlar rahmetli Demirel'in Özal'ın birinci ikinci köprü meselelerinde 'Biz bu köprüleri satacağız' demişlerdi. Rahmetli Özal 'Neyi satıyorsunuz?' dedi. Ben de diyorum ki satamazsınız. Bay Muharrem Yap/İşlet/Devret nedir bilmiyor. Ama seçimden sonra öğrenecek.

"FETÖ ile beraberler''

7 Haziran 2015 seçimlerinin 3. yıl dönümü. 7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizi şu anda içeride bulunan HDP'nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Bunu Muharrem İnce ziyarete gidiyor. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik hareket yapıyorum. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce bunun adı teröristlere destek vermektir teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol. Siz değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan? CHP'nin konuşmalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Çünkü beraberler.''