Erdoğan'ın gafı: Komünistler "Köprüleri satarım" dedi, Turgut Özal sattırmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Mersin'in ilçesi Tarsus'ta konuştu. Erdoğan konuşmasında "Komünistlerin" söylediğini iddia ettiği "Köprülerim satarım" sözü hakkında gaf yaptı.

'Köprü' tartışması 1983 seçimleri öncesi Halkçı Parti Genel başkanı Necdet Calp ile Özal arasında yaşanmıştı. "Köprüleri satarım" diyen kişi, dönemin ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'dı.

Erdoğan AKP'nin Mersin'de yaptığı yatırımları hatırlatarak, CHP'nin bunları yıkacağını iddia etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Çok da ince değil" diyen Erdoğan, Saray'da muhtarlarla bir araya geleceğini "garip gurabayı" ağırlayacağını söyledi.

Erdoğan'ın Tarsus'ta yapılacaklar arasında "Tenis kortu yapacağız" demesi dikkati çekti.

Sahneye çıkardığı müteahhitlerle pazarlık yapan Erdoğan, Mersin'deki hastane projesinin 6 ay erken biteceği yönünde el sıkıştı. Erdoğan'ın teklifi müteahhit tarafından sessizlikle karşılandı.

Erdoğan Mersin'in ilçesi Tarsus'ta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Tarsus'a son derece modern bir hastane kazandırıyoruz. Mersin Devlet Hastanesi ile biz kendimizi ispat etmedik mi? Bu önemli yatırımın Tarsus'a hayırlı olmasını dilerim. Tarsus'a bir üniversite sözü vermiştik, yerine getirdik. İmzamdan çıktı. YÖK çalışmalarını tamamladıktan sonra yine bana gönderecek, rektör atamalarını imzaladıktan sonra yatırımlara başlayacağız. Böylece Tarsus sınıf atlayacak sınıf. Tarsus Üniversitesi’nin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"Sessiz bir devrime imza attık"

Demokratik haklar ve özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık. Ekonomide Türkiye'yi 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkardık.

CHP biz gelince onları yıkacağız diyor. Öbürü biz satacağız diyor. Hatırlayın birinci köprüyü rahmetli Demirel yapmıştı. O zamanki komünistler ne diyordu? Biz birinci köprüyü satacağız diyordu. Arkasında oldukları partiler ne diyordu biz bunları satacağız diyordu. Rahmetli Özal da ‘satamazsınız’ diyordu. Çünkü ikinci köprü için de aynı şeyi söylediler. Satamazsınız dedi. Ne oldu, neyi satıyorsunuz ya? Neyi yıkıyorsun ya? Neyi kaldırıyorsun ya? Bu millet sizi mezara gömer mezara… Şimdi tutmuş çıkmış bu Bay İnce, çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış sarayı yıkacakmış. Ya senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi. Sonra kuzu kuzu saraya geldi. Ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek milletin feraseti ile olur.

600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin temelini bugün atıyoruz. Başkaları palavra atar, biz iş yaparız. Tarsus'a bir üniversite sözü vermiştik. Önümüzdeki yıldan itibaren üniversitemize yatırımları yapacağız. Tarsus eğitim ve bilimde de sınıf atlayacak. Tarsus Bilim Üniversitesi'nin ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Üniversite şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz boşuna yaparsa AK Parti yapar demiyoruz.

Buradan soruyorum Türkiye'yi irade, erdem ve cesaretle şahlandırmaya var mıyız? 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Tarsus kararını çoktan vermiş ya. 24 Haziran'da sandıkların rengi Tarsus'ta çoktan belli olmuş. Biz son 16 yılda kimseyi dışlamadan çalışıyoruz. Özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık. Savunma sanayisinde Türkiye'yi kendi İHA'larını, SİHA'larını yapar hale getirdik. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkararak ülkemizi devler ligine çıkardık. 2002'de IMF'ye olan borcumuz 23.5 milay dolardı. Davos'ta IMF Başkanı ile bir görüşmemiz oldu. Taksidinizi alıyorsanız mesele bitti, Türkiye'yi yönetemezsiniz dedim. 5 milyar euro borç istediler, verin dedim. Baktılar çılgın Türkler çıldırdı, vazgeçtiler. Bunlar bizi sürekli emir alan, vur başına ne dersen dinlesin, yok. Bunlar hep meyve veren ağacı taşladılar. İçeriden dışarıdan sömürdüler. Hep çelmelere maruz kaldık. Milletimizin çizdiği istikametten ayrılmadık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda sizlerin emanetini yere düşürmedik.

"Uykumuzdan fedakarlık yaptık"

Uykumuzdan, ailemizden fedakarlık yaparak ülkemizi yönetmeye çalışıyoruz. Tarsus'un 16 yılda nereden nereye geldiğinin farkındasınız. Dışarıdan gelenlerin gıpta ile baktığı bir Tarsus var. Tarsus Çamlı Yayla yolunu 137 trilyon liraya yapıyoruz. Yol üzerinde bir de tünel inşası yapıyoruz. Tarsus'u havalimanına bağlıyoruz. 400 trilyon liralık yatırımı olan Çukurova Havalimanı yolunun çalışması da sürüyor. Acil kamulaştırma kararı alındı çalışmalar başladı. Tarsus Turizm yolu tamamlanmak üzere. Mersin- Adana yolunun 8 şerite çıkarılması için çalışmalar sürüyor. CHP onları yıkacak, öyle diyor. Biz gelince onları yıkacağız diyor. Öbürü ne diyor? Biz satacağız. Birinci köprüyü rahmetli Demirel yapmıştı, o zaman ki komunistler biz bunları satacağız diyordu. Özal'da satamazsınız diyordu, ikinci köprü için de öyle söyledi. Neyi satıyorsun ya, neyi yıkıyorsun ya? Bu millet sizi mezara gömer. Şimdi çıkmış Bay İnce, çok da ince değil ya. Geometrik olarak söylüyorum. Sarayı yıkacakmış. Senin genel başkanın da öyle diyordu, tıpış tıpış saraya geldi. Bak ben bu akşam orada 2500 muhtarımıza iftar vereceğim. 2500 muhtarımızla mesajımıza vereceğiz. Burası kralların değil, milletin temsilcisi muhtar kardeşlerimin yeridir.

Tarsus'ta 5 yeni OSB kuruyoruz. Mevcut OSB'yi 100 hektar genişleteceğiz. Tarsus'a 8 adet baraj, gölet kazandırıyoruz. Eğitim üzerine titrediğimiz alanların başında geliyor. Aslan payını neye verdik, eğitime. Bütünil, ilçe eğitim alt yapısını yeniledik. Bir zamanlar eğitimin yüz karası 70 kişilik sınıflar var mıydı? Artık böyle sınıf var mı, 30'un altına indirdik. Labaratuvarlarımız, tabletlerimiz, akıllı tahtalarımız var. 658 yeni derslik yaptık. 292 derslikli 12 okulun da inşaatı sürüyor. Tarsus'a gençlik merkezi kazandırıyoruz. Sentetik futbol sahalarının projesi tamamlandı. Tarsus yakında yarı olimpik havuzuna da kavuşuyor. Hükümet konağı inşa edeceğiz, proje tamam.

"Bırakın kasketi"

Biz ya yaptıklarımızı ya da yapacaklarımızı söylüyoruz. Onlar ya yıkacaklarını, ya da bizim yaptıklarımızı söylüyor. Anamuhalefetin adayının 18 yaşından küçük çocukların ücretsiz sağlıktan yararlandığından haberi yok. Mekatronik açacağım diyor, biz bu bölümleri yıllar önce zaten açık Bay İnce. Bırak kasketi falan senin icraatın ne onu söyle? Benim milletim kaskete değil, icraata bakıyor.