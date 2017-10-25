"Erdoğan, Meclis Başkanı Kahraman'dan da istifa isteyecek"

Belediye başkanlarından "istifa isteyen" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'ağabey' dediği TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan da görevi bırakmasını isteyeceği öne sürüldü. BirGün gazetesi, "AKP grubunda Kahraman'a dair ciddi rahatsızlık var" iddiasında bulundu.

Meclis’te Kasım ayında yapılacak başkanlık, başkanlık divanı ve grup başkanvekilliği seçimleri için kulisler hareketlendi.

Belediye başkanlarıyla ilgili ‘istifa’ krizini gecikmeli de olsa sonuçlandıran Erdoğan’ın “ağabey” dediği ve 14 yıllık aradan sonra yeniden milletvekili seçtirerek iki yıl önce başkanlık koltuğuna oturttuğu İsmail Kahraman’ı değiştirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

BirGün'de yer alan haber aynen şöyle:



Yasama çalışmalarına 1 Ekim’de başlayan TBMM’de İçtüzük gereği Kasım ayında iki yıllık görev süreleri dolduğu için başkan ve başkanlık divanı üyelerinin seçimi yapılacak. TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanvekilleri ile ihtisas komisyonlarının başkanları da bu süreçte yeniden belirlenecek.

Seçime yönelik kulisler hareketlenirken, kısa süre öncesine kadar göreve devam edeceğine kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın görevi bırakmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. AKP kulislerinde Erdoğan’ın, başkanlığa devam etmek isteyen Kahraman’dan ‘artık dinlenmesini’ isteyebileceği kaydediliyor.



AKP grubu rahatsız



AKP Grubu’nda Kahraman’la ilgili değişiklik beklentisini dile getirenler, farklı gerekçeler öne sürüyor. Kahraman’ın geçen yasama döneminde yaşadığı uzun süreli sağlık sorununu gerekçe gösterenler olduğu gibi, 15 Temmuz’dan sonra el konulan bir hastanenin ortağı olan damadının yurtdışına kaçtığını anımsatanlar ve TBMM’de devam eden tadilat çalışmalarına yönelik mali konularla ilgili bazı iddiaları dile getirenler de var.



Koltuğun talibi çok



Erdoğan’ın ‘değişiklik’ için düğmeye basması durumunda Kahraman’dan boşalacak TBMM Başkanlığı için Hayati Yazıcı, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz ve Bekir Bozdağ’ın isimleri konuşuluyor.



TBMM Başkanlık ve Başkanlık Divanı seçimlerinin yanı sıra AKP’de grup başkanvekillikleri için de Erdoğan’ın vereceği işaret merakla bekleniyor. MYK toplantısında “Televizyonlardan izliyorum, grup başkanvekillerini genel kurul salonunda göremiyorum” diyerek tepkisini dile getiren Erdoğan’ın beş grup başkanvekilinden en az ikisini değiştireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada TBMM’deki bazı komisyonlarda da başkanların değiştirilmesi bekleniyor.



İlk yarış CHP’de



Bu arada yeni dönemde görev üstlenecek grup başkanvekillerini belirlemek üzere ilk seçim CHP Grubu’nda yapılacak. CHP Grubu’nun yarın yapılması beklenen kapalı grup toplantısında üç grup başkanvekilinin yanı sıra TBMM Başkanlık Divanı’da görev yapacak isimler de belirlenecek.

Yeni dönemde aday olmayacağını açıklayan Levent Gök’ün dışında mevcut grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay göreve devam etmek istiyor. CHP’de üç grup başkanvekilliği için aday olacakların sayısı 12’yi buldu.

Özel ve Altay’ın yanı sıra halen Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yürüten Engin Özkoç, Muharrem Erkek, Aytuğ Atıcı, Gaye Usluer, Candan Yüceer, Okan Yüksel, Haydar Akar, Haluk Pekşen, Namık Havutça ve Hüsnü Bozkurt’un aday olmaları bekleniyor.